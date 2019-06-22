Сделал массаж сердца и потушил горящую квартиру: сельчанин из Иркутской области спас соседей на пожаре

Поступок Василия Масленникова из небольшого села Ользоны Баяндаевского района Иркутской области сейчас обсуждают все его сельчане. Еще бы, ведь в ночь на 20 июня, мужчина стал настоящим героем, который рискуя своей жизнью, спас на пожаре двух человек.

Началось все с того, что именно Василий Масленников проснулся глубокой ночью от запаха дыма. Проверив свою квартиру, он понял, что едкий запах идет от соседей.

- Я выбежал на улицу и начал стучать в их дверь, - рассказал позже спасателям Василий Масленников. - Но она была заперта изнутри, никто не отвечал. Пришлось ее ломать. Забежал внутрь и увидел, что хозяин лежит без сознания на полу. Ну я его сразу вытащил на свежий воздух.

На этом, Василий Васильевич не успокоился. Он забежал обратно в дом, который был уже полностью окутан дымом и в одной из комнат увидел тлеющий диван, а в комнате напротив на кровати лежал еще один мужчина. С трудом вынеся его на свежий воздух, Васильич, как его ласково называют сельчане, вызвал скорую и еще до приезда медиков, решил оказать пострадавшему первую помощь.

- Сделал ему непрямой массаж сердца, провел искусственную вентиляцию легких, и он пришел в чувство, - спокойно отвечает Василий Масленников. – Тут и врачи подоспели. Передал соседа им, а сам потушил этот тлеющий диван.

Откуда у простого сельчанина такие познания по оказанию первой помощи людям? Все просто: Васильич - бессменный командир добровольной пожарной команды села Ользоны. Вот уже 10 лет он помогает тушить пожары и спасать людей.

- Ну как не отметить такого человека, - подумали в МЧС, и уже приняли решение представить Василия Масленникова к награде.