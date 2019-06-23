2019-06-23T07:32:43+03:00
Дом. Семья

"Поправляйся, малыш!": в иркутской зоогалерее борются за жизнь раненого косуленка

Малыш на глазах у туристов сорвался со скалы возле Байкала
Любовь АРБАТСКАЯ
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"Поправляйся, малыш!": в иркутской зоогалерее борются за жизнь раненого косуленка. Фото: страница зоогалереи в соцсетях."Поправляйся, малыш!": в иркутской зоогалерее борются за жизнь раненого косуленка. Фото: страница зоогалереи в соцсетях.
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- Смотри, косуленок падает! Какой ужас! - кричали туристы, гуляющие возле КБЖД на озере Байкал.

Маленькое животное сорвалось со скользкой скалы, и кубарем летело вниз с высоты нескольких этажей... Острые камни ранили кроху. У подножья скалы к нему сразу подбежали люди, увидели, что он жив. Бедняжка пробил голову и шею, истекал кровью.

- Срочно везем в Иркутск, - решили они.

Не бросать же малыша погибать! До машины - 10 километров. Косуленка уложили в импровизированные носилки и очень бережно, но быстро понесли. И потом на полной скорости помчались с ним на авто в город. Туристы прекрасно понимали, что счет идет на минуты. "Любой другой поступил бы также. Хоть бы ребенок поправился!" - говорят спасители малыша. Его доставили в иркутскую зоогалерею. Теперь там борются за жизнь косуленка.

- Состояние стабильное, довольно тяжелое, но явных ухудшений нет, - рассказывает корреспонденту "Комсомольской правды" в Иркутске координатор иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина. - Ко всему прибавились проблемы с питанием, сам глотать из-за травм не может, а то что даем через зонд, не очень хорошо усваивается. Ещё и лекарства, без которых не обойтись, микрофлору нарушили. В общем, прогноз пока неясный.

"Пусть с малышом все будет хорошо!", "Держим кулачки", "Замечательные люди, кто не проходит мимо, лечит и спасает", "Здоровья бедняжке" - пишут иркутяне в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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