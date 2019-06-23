2019-06-23T10:32:34+03:00
Общество

Не мог сам дышать, говорить и есть: юный самбист из Усть-Илимска после соревнований прикован к инвалидной коляске

Сибиряки собирают деньги на реабилитацию парализованного Эдуарда Саркисяна
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
Юный самбист из Усть-Илимска после соревнований прикован к инвалидной коляске. Фото: сайт благотворительного фонда "Семья Прибайкалья".Юный самбист из Усть-Илимска после соревнований прикован к инвалидной коляске. Фото: сайт благотворительного фонда "Семья Прибайкалья".
Изменить размер текста:

"Пронзительная боль в спине. Темнота. Не хватает воздуха...". В феврале прошлого года областные соревнования по самбо для юного Эдуарда Саркисяна из Усть-Илимска закончились страшной бедой. Неловко выполненный прием, и в результате диагноз - тяжелейшая травма позвоночника.

Добрый, отзывчивый, умный и целеустремленный парень, который уверенно шел к званию кандидата в мастера спорта по самбо, теперь не может жить, как все его сверстники - ходить в школу, гулять, общаться, заниматься спортом. Эдик парализован. С того момента он даже не мог дышать без специального аппарата, не мог сам кушать и разговаривать. Двигаться тоже. Молодой, полный сил и задора спортсмен прикован к инвалидной коляске. Страшно. Жизнь Эдика буквально разделилась на "до" и "после". Как и жизнь его семьи. Мама, Ирина Богданова, одна воспитывает Эдика и пятилетнего сына. Это несчастье целиком легло на ее хрупкие женские плечи. И она не опускает руки - ищет любую возможность вернуть здоровье своему ребенку.

- Иркутские врачи провели несколько операций, установили кардиостимулятор, который приобрёл фонд «Семья Прибайкалья» совместно с благотворительной организацией «ДариДобро», - пишут на сайте фонда. - А с 29 мая Эдик с мамой находится в частном реабилитационном центре «Три Сестры» в Москве.

На лечение нужны огромные деньги - 546 тысяч рублей в месяц! Где их взять? Первый месяц семья справилась благодаря неравнодушным людям. Нужны деньги еще на два месяца реабилитации.

Первые результаты лечения уже есть. Каждый день с Эдиком занимаются терапевты по шесть часов. Теперь он в состоянии сам дышать, понемногу кушать, появились некоторые двигательные реакции плечевого пояса. Есть надежда, что 16-летний парень еще сможет полноценно жить, общаться с друзьями, учиться. Быть, как все ребята, активным и веселым. Его мама изо всех сил старается получить бесплатную квоту на реабилитацию парнишки в центре доктора Рошаля в Москве. Но на это нужно время. Пока единственный способ возвращать Эдика к жизни - реабилитация в центре "Три сестры".

Помочь Эдуарду по силам каждому из нас. Его мама не должна быть наедине с горем, а школьник не должен оставаться в инвалидном кресле. Человечность, доброта и отзывчивость помогут поставить парня на ноги.

Реквизиты для перечисления денег семье здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Кидаются ножами и стульями: в Новосибирске лесбиянки-разведенки не могут поделить квартиру
Проблемы женской парочки разбирают и полицейские, и прокуратура, и суд. В непростые отношения водительницы троллейбуса и ее любовницы-кондукторши вник и корреспондент «КП»
Новости 24
"Ай да Мухтар!": служебно-розыскная собака выследила вора-домушника в Улан-Удэ
Гороскоп на 23 июня от бурятских лам: пригласите в гости родных и друзей
Акция "Северный десант" стартовала в Иркутской области
Иркутская зоогалерея переедет в новое здание на улице Карла Маркса
Спортплощадки с тренажерами под открытым небом появятся в 13 районах Иркутской области
В Бурятии двое подростков избили 18-летнего парня по просьбе своей знакомой
Ралли Шелковый путь 2019 в Иркутске: в день старта гонки в городе ограничат продажу алкоголя
В Иркутске на неделю ограничили проезд по улице Бабушкина
Поругалась с мужем и ушла жить в приют: похищение 31-летней женщины в Иркутске не подтвердилось
Многодетным семьям из Ангарска выделили земли на болотах: СК начал проверку
Три новые аэролодки сгорели в Тайшете
Сергей Сокол обсудил c Михаилом Котюковым ситуацию с иркутскими вузами
"Кипятка по колено": в супермаркете на бульваре Постышева в Иркутске прорвало трубы
Новые пожарные машины поступили в Иркутскую область
В Усолье-Сибирском в скором времени появится новая трамвайная остановка
522 выпускника в Иркутской области в этом году получили золотые медали