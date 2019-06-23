Не мог сам дышать, говорить и есть: юный самбист из Усть-Илимска после соревнований прикован к инвалидной коляске

"Пронзительная боль в спине. Темнота. Не хватает воздуха...". В феврале прошлого года областные соревнования по самбо для юного Эдуарда Саркисяна из Усть-Илимска закончились страшной бедой. Неловко выполненный прием, и в результате диагноз - тяжелейшая травма позвоночника.

Добрый, отзывчивый, умный и целеустремленный парень, который уверенно шел к званию кандидата в мастера спорта по самбо, теперь не может жить, как все его сверстники - ходить в школу, гулять, общаться, заниматься спортом. Эдик парализован. С того момента он даже не мог дышать без специального аппарата, не мог сам кушать и разговаривать. Двигаться тоже. Молодой, полный сил и задора спортсмен прикован к инвалидной коляске. Страшно. Жизнь Эдика буквально разделилась на "до" и "после". Как и жизнь его семьи. Мама, Ирина Богданова, одна воспитывает Эдика и пятилетнего сына. Это несчастье целиком легло на ее хрупкие женские плечи. И она не опускает руки - ищет любую возможность вернуть здоровье своему ребенку.

- Иркутские врачи провели несколько операций, установили кардиостимулятор, который приобрёл фонд «Семья Прибайкалья» совместно с благотворительной организацией «ДариДобро», - пишут на сайте фонда. - А с 29 мая Эдик с мамой находится в частном реабилитационном центре «Три Сестры» в Москве.

На лечение нужны огромные деньги - 546 тысяч рублей в месяц! Где их взять? Первый месяц семья справилась благодаря неравнодушным людям. Нужны деньги еще на два месяца реабилитации.

Первые результаты лечения уже есть. Каждый день с Эдиком занимаются терапевты по шесть часов. Теперь он в состоянии сам дышать, понемногу кушать, появились некоторые двигательные реакции плечевого пояса. Есть надежда, что 16-летний парень еще сможет полноценно жить, общаться с друзьями, учиться. Быть, как все ребята, активным и веселым. Его мама изо всех сил старается получить бесплатную квоту на реабилитацию парнишки в центре доктора Рошаля в Москве. Но на это нужно время. Пока единственный способ возвращать Эдика к жизни - реабилитация в центре "Три сестры".

Помочь Эдуарду по силам каждому из нас. Его мама не должна быть наедине с горем, а школьник не должен оставаться в инвалидном кресле. Человечность, доброта и отзывчивость помогут поставить парня на ноги.

Реквизиты для перечисления денег семье здесь.