К поздравлениям Катангскому району присоединилось Акционерное общество «Верхнечонскнефтегаз»

Самый северный район Приангарья, Катангский, - край эвенков, непростой и суровый, таежный… Он занимает пятую часть области и невероятно богат природными ресурсами, которые, однако, долгое время не осваивались. С 2008 года АО «ВЧНГ» ведет геологическое изучение недр на лицензионных участках в Катангском районе и добычу углеводородного сырья в Верхнечонском нефтегазоконденсатном месторождении - самом крупном в Восточной Сибири.

Начальные запасы нефти здесь превышают 220 млн тонн. Несмотря на сложнейшие технологические и климатические условия Крайнего Севера, на месторождении применяются передовые и экологичные технологии бурения и добычи углеводородов. Добывая ресурсы, здесь не забывают о социальной ответственности перед северным краем. В благодарность гостеприимной и самобытной Катанге - помощь, добрые дела, сотрудничество с местными властями и живой отклик на просьбы северян.

И это, согласитесь, большое подспорье для территории - отдаленной, малонаселенной, труднодоступной, где без поддержки сложно рассчитывать на хорошую инфраструктуру и достойный уровень жизни населения.

«Верхнечонскнефтегаз» оказывает помощь уже на протяжении 15 лет. Дел сделано много. Предприятие вносит свой вклад в сохранение и популяризацию традиционных видов хозяйственной деятельности и культуры коренных малочисленных народов - проживающих в районе эвенков.

Так, при поддержке ВЧНГ «Союз содействия коренным малочисленным народам Севера Иркутской области» организует доставку продуктов питания в отдаленные оленеводческие общины, обеспечивает их телефонной связью, горюче-смазочными материалами. Выделяются средства и на оснащение национальных мастерских расходными материалами, социальную поддержку детей, проживающих в труднодоступных селах. В общине «Ика» появился высокопроходимый транспорт для завоза топлива в отдаленные территории. Эвенкийский национальный культурный центр ВЧНГ проводит культурные мероприятия по сохранению и развитию традиционной культуры, народных промыслов, организовывает праздники, например яркий обрядовый «Арчалдын» (с эвенкийского «встреча»).

Большое внимание ВЧНГ уделяет подрастающему поколению. Нефтяники не раз вывозили школьников из района на экскурсию на месторождение, чтобы показать многообразие профессий, востребованных на современном производстве.

На пришкольных территориях строятся спортивные и игровые площадки, для перевозки учащихся и доставки грузов в образовательные учреждения приобретен транспорт.

Всего в прошлом году акционерное общество «Верхнечонскнефтегаз» оказало благотворительную помощь 15 организациям и муниципальным образованиям Иркутской области. Большой вклад предприятие вносит в экономику региона и как крупнейший налогоплательщик. За прошлый год в региональный бюджет перечислено более 10 млрд рублей. Безусловно, часть этих средств расходуется властями на северные завозы, на строительство и оснащение школ и домов культуры, на зарплаты бюджетникам…

К 90-летию АО «ВЧНГ» сделало подарок школам Катангского района - современные цифровые микроскопы и яркие интересные книги для школьников всех возрастов, чтобы дети Севера расширяли свой кругозор, выбирали интересные профессии, которые в будущем помогут внести свой неоценимый вклад в развитие малой родины.

Стремительно меняется современный мир, люди хотят жить в более комфортных условиях, пользоваться результатами научного и технологического прогресса, но таким отдаленным уголкам, как Катангский район, делать это крайне сложно. Здесь многое еще предстоит воплотить, построить и модернизировать, чтобы Север не отставал от остального мира. «Верхнечонскнефтегаз» стремится помочь территориям ведения производственной деятельности повысить качество жизни населения. И только при условиях искренней заинтересованности, упорной работы и социального партнерства представителей власти и бизнеса, а также участия самих жителей можно создать комфортную среду и преобразить жизнь Катанги.

Невероятно красивый край, прими поздравления! Ты славен уникальными природными ресурсами и самобытными культурными традициями. Но главное, что на твоей земле проживают преданные, деятельные и трудолюбивые люди. Расти, процветай, становись еще краше, любимая Катанга!