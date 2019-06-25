Сварились в кипятке: семья пенсионеров из Ангарска погибла по вине сантехника

В Ангарске подходит к концу расследование дела о трагической гибели семьи пенсионеров, которые в феврале 2018 года погибли в собственной квартире из-за прорыва батареи. Напомним, «Комсомолка» писала, как в ночь на 12 февраля 72-летняя женщина позвонила своей дочери и сообщила, что из чугунной батареи на кухне хлещет кипяток. В этот момент ее 74-летний муж пытался самостоятельно устранить течь.

Почему пенсионеры не покинули квартиру, которая вдобавок наполнялась паром от воды температурой более 100 градусов, непонятно. Дверь у них была закрыта внутри, поэтому службы не смогли быстро им помочь. Когда спасатели все же пробились в их жилище через окно, помочь супругам было уже нельзя: мужчина и женщина, а также их домашние животные были мертвы. Позже судмедэкспертиза показала, что смерть наступила от сильнейших ожогов.

Позже следователи, которые начали проверку, выяснили, что ремонт в квартире погибших пенсионеров проводился за полгода до трагедии - в августе 2017 года. Тогда сантехник установил на батарее проходные пробки с шаровым краном на чугунном радиаторе. Ну а в ночь на 12 февраля произошло повреждение этого оборудования и кипяток хлынул наружу. Расследование длилось больше года.

- На днях уголовное дело передали в Ангарский городской суд, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Слесарь-сантехник обвиняется по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц».

Добавим, что сантехнику грозят принудительные работы сроком до 5 лет. В худшем случае, он может отправиться за решетку на срок до 10 лет.

Чтобы подобные трагедии не повторились, коммунальщики советуют жильцам в случае аварии в квартире сразу вызывать специалистов и ни в коем случае не пытаться устранить ее самостоятельно.