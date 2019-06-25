Трехмесячную малышку оставили в подъезде Тайшета: история подкидыша – фейк, "нашедшая" ребенка сама забрала ее у бабушки

Новость о том, что в Тайшете в подъезде пятиэтажки нашли младенца-подкидыша, прогремела 24 июня. История звучала так: жительница дома по улице Свободы поздней ночью возвращалась из гостей домой и нашла спящую трехмесячную крошку, завернутую в одеяла, возле своих дверей. Но на деле оказалось совсем по-другому! Ребенка никто не бросал и не оставлял в подъезде.

Итак, с самого начала. Малышку воспитывала 18-летняя мать-одиночка. На днях она вдруг уехала в Иркутск, а двух маленьких дочерей оставила с бабушкой. Когда ждать домой, не уточняла.

"Как же мне справиться со всей этой гурьбой?" - едва не плакала бабушка. У нее своих детишек - четверо, а тут еще и внуки.

"Давай выручу, пусть младшая кроха пока поживет у меня!" - вызвалась помочь знакомая. Но что делать с малышкой, как ухаживать - не представляла. Помаялась, да и придумала странный "выход". Позвонила в полицию и скорую помощь, рассказала байку о том, что младенца вместе с вещичками подкинули ей под дверь. Но правда вскрылась уже на следующий день. Полицейские легко распутали этот клубок.

- 18-летнюю маму девочки нашли, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. - Правоохранители проводят проверку. Вероятно, девушку оштрафуют. Детей пока поселили в госучреждение.

Скорее всего, семья скоро воссоединится, детей вернут маме.