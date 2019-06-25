2019-06-25T15:35:27+03:00
Авто

Прокатилась с ветерком: сибирячка ездила по Усть-Куту на крыше автомобиля

Странный вояж попал на камеры видеонаблюдения [видео]
Любовь АРБАТСКАЯ
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Прокатилась с ветерком: сибирячка ездила по Усть-Куту на крыше автомобиля. Видео: группа "Инцидент Иркутск" в соцсетях.Прокатилась с ветерком: сибирячка ездила по Усть-Куту на крыше автомобиля. Видео: группа "Инцидент Иркутск" в соцсетях.
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Вечер вторника, конец рабочего дня. Чем заняться? У каждого свои планы. Вот, например, женщина из Усть-Кута решила покататься на автомобиле. Но не как все, а необычно: вылезла на крышу машины и вот так, на полной скорости, наслаждалась ветерком и солнцем. Судя по видео, одета она была легко, так что вполне порадовалась лету. При этом одной ногой осталась в салоне - должна же быть хоть какая-то устойчивость! Так сибирячка совершила вояж по центру небольшого городка. Наверняка, увидели эту картину и поразились многие жители Усть-Кута.

Это зрелище удивило и жителей Иркутска. Видео разлетелось по популярным пабликам в соцсетях и стало набирать просмотры. В комментариях мнения разделились.

"Шальная императрица!", "За такое развлечение можно и штраф получить", - пишут одни пользователи соцсетей. "Не завидуйте!", "Подумаешь, оттянуться захотела", - защищают сибирячку другие. А еще порассуждали и на тему безопасности таких поездок. Просмотры ролика уже исчисляются тысячами.

Прокатилась с ветерком: сибирячка ездила по Усть-Куту на крыше автомобиля..Видео: группа "Инцидент Иркутск" в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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