Обещанного 5 лет ждут: многодетные семьи, получившие участки на болоте под Ангарском, начали строить дома

Оксана и Алексей Хростовские – многодетные родители, воспитывают четверых детей. Семья большая, место мало. Ютились в небольшой квартирке в Ангарске. А когда ребятишки стали подрастать, остро встал вопрос расширения жилплощади. Ведь каждому нужно личное пространство.Покупать готовый дом – не вариант. Хростовские - люди не богатые, лишними миллионами не владеют. Поэтому, как только узнали, что действует программа, по которой можно получить участок земли и самим построиться, сразу решили – участвуем! Радости-то сколько было, которая, однако, сменилась глубоким разочарованием.

− Да, нам выделили 20 соток в селе Одинск, но что толку? Посреди деревьев и болота дом не построишь, − рассказывает Оксана Хростовская. – Нет ни дорог, ни электричества – никак не подступиться. Устали ждать, пока участки обустроят. Продали квартиру, купили небольшой старенький домик в Одинске, пока ютимся там. И все ждем и ждем.

Оказывается, в 2014 году многодетным семьям, так же как и Хростовским, бесплатно выдали около 200 земельных участков под Ангарском. Свет и дороги обещали сделать в первые несколько лет. Но вот прошло уже… пять лет, а воз и ныне там! Семьи перебиваются, как могут – кто-то живет у родственников, другие тратят деньги на съемные квартиры, у третьих и денег уже не осталось, которые откладывали на стройку, продав свое жилье.

− Когда поняли, что ждать можно хоть до пенсии, стали активно бороться за свои права, год назад создали инициативную группу, − рассказывает ее председатель, тоже многодетный отец Алексей Черкасов. – Обращались в администрацию Ангарского городского округа за объяснениями.

На земельных участках в Одинске проложили направления. Фото: их архива Алексея Черкасова.

Увы, но в ответ многодетные семьи услышали снова пресловутое: «Ждите». Одна из семей, не выдержав, отправило письмо с жалобой в приемную президента. Это обстоятельство повлияло или нет, но дело с мертвой точки сдвинулось.

− Первым семьям в ближайшее время проведут электричество, − комментирует заммэра Ангарского городского округа Андрей Сафронов. − Ну а прокладывать дороги начнут не раньше 2021 года.Сначала нужно войти в одну из федеральных программ и получить деньги из разных уровней бюджета.

Почему раньше не «входили» в программы и, быть может, затянули все сроки, - это сейчас выясняют в региональном Следственном Комитете. Следователи начали доследственную проверку по статье «халатность».Местные власти же свою позицию обозначают так:

− Проблема в том, что сначала семьям выделили земли, а потом уже составлялся проект на строительство дорог, − пояснили в администрации Ангарского городского округа. – А этот процесс затянулся из-за того, что в 2015 году территории поселений объединяли в городской округ: было много работы с документами. И еще одна сложность: часть земель под Одинском считается сакральной, ранее буряты проводили здесь обряды.Пришлось доказывать, что строить здесь все-таки можно. Спустя три года проект разработали, но теперь затягивает все сроки фирма,которая проводит экспертизу.

Тем не менее, посреди леса и болота возле Одинска, наконец, появились хотя бы первые «направления» для дорог. Владельцы тех земельных участков, что поближе к селу (а это 11 многодетных семей) скоро затеют долгожданную стройку.

− Теперь хоть строительная техника сможет сюда проехать, а, значит, мы вот-вот начнем вить новое, просторное семейное гнездышко, − уже радуется Оксана Хростовская и ждет с нетерпением, когда здесь появится первая нормальная дорога.