Забег в ползунках Маленький чемпион в Иркутске 2019:карапуз, готовься к бою

Итак, впереди один из самых ярких, озорных и веселых праздников. Забег в ползунках Маленький чемпион в Иркутске 2019 «Комсомолка» проводит в восьмой раз. Когда мы впервые организовали эти забавные старты, то и предположить не могли, что праздник станет нашей доброй традицией. Были волнения и сомнения: смогут ли карапузы выдержать шум-гам, который неизбежен при таком количестве народа, не растеряются ли в непривычной для них обстановке, поползут ли?

Однако переживания, как показала практика, были напрасными. Состязания для самых маленьких полюбились не только самим участникам, но и их родителям. Именно мамы и папы предложили нам повторить старты! Более того, многие семьи приходят к нам каждый год и приводят своих подросших дочек и сыночков, которые из самой маленькой возрастной категории переходят в среднюю, а потом и в старшую. Словом, «Маленький чемпион» превратился в большой семейный праздник!

Пришел в костюме фрукта? Держи подарок!

Многие родители единодушны: забег в ползунках Маленький чемпион в Иркутске 2019 - как раз тот случай, когда важна не победа, а участие. Однако дети соревнуются, как и в настоящем спорте, по возрастным категориям. Все должно быть по-честному, а силы равными.

- В забеге могут участвовать детки в возрасте от семи месяцев до трех лет, - рассказывает куратор проекта Надежда Шилова. - В первую категорию входят самые маленькие участники - от 7 месяцев до года, во вторую - с года до двух лет, в третью - с двух до трех лет. В каждой группе мы определим не только победителей, но и призеров специальных номинаций.

Напомним, что участие в забеге - бесплатное! Мы ждем всех желающих. Самое главное условие - чтобы малыши в день соревнований были здоровы, хорошо выспались и стремились показать отличные результаты. А проползти быстрее всех им поможет группа поддержки - любимые мама, папа, бабушки и дедушки.

- Всех гостей и участников ждут веселые соревнования, розыгрыш призов от партнеров мероприятия, развлекательная программа и много приятных детских сюрпризов, - добавляют организаторы. - Поэтому ждем вас на наш праздник! Скучно точно не будет.

Еще вас ждут вкусные дегустации, игры с животными, необычные фотозоны и бесплатная консультация врачей.

Кстати, для самых креативных участников мы приготовили подарки. Презенты ждут тех деток, которые придут в костюме фрукта или овоща, поэтому можно уже сейчас готовить специальный образ для праздника - в этом случае с пустыми руками точно не уйдете.

И еще маленький совет. Увы, бывают случаи, когда малыши проявляют характер и внезапно отказываются ползти, поэтому не забудьте захватить любимую игрушку вашего чада или что-то яркое и интересное - то, что будет стимулировать маленького чемпиона двигаться вперед и только вперед. Чего мы только не насмотрелись за предыдущие годы: малышей заманивали и бусами, и яркими платками, и золотыми цепочками, и, конечно, всевозможными игрушками-погремушками.

А я никуда не поползу. Тут сидеть буду! Я нехочуха сегодня.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Это было здорово!

Все еще сомневаетесь, стоит ли приходить на Маленький чемпион в Иркутске 2019? Тогда почитайте отзывы родителей, которые уже принимали участие в веселом празднике. Все они сходятся во мнении, что отлично провели время. И, самое главное, детям очень понравилось.

Начнем с авторитетного мнения. Известный врач акушер-гинеколог Иркутска Ирина Ежова несколько лет возглавляла жюри конкурса.

- Замечательные соревнования, - отметила она. - Хочу сказать огромное спасибо «Комсомольской правде» за то, что она который год подряд устраивает в городе это веселое сумасшествие, прививая детям навык здорового образа жизни с пеленок. Малыши сейчас участвуют в первых в своей жизни соревнованиях. И совершенно неважно, доберутся ли они до финиша, главное - это задор, это семьи, которые собрались здесь. Нет ничего выше семейных ценностей.

Дочка знаменитой спортсменки Елены Задорожной Таисия Цветкова тоже в прошлом году участвовала в празднике. Тогда ей только исполнился годик.

- Это было здорово! - поделилась своими впечатлениями Елена. - Жаль, что не стала победительницей. Но сама атмосфера праздника, возможность детям пообщаться друг с другом - все это замечательно.

- Наша Аня - настоящая сибирячка, - поделился впечатлениями папа обладательницы первого места Игорь Дмитриев. - Боевая, упорная, жизнерадостная. Не первый раз принимаем участие в конкурсе. Очень уж он нравится!

ВНИМАНИЕ

Регистрируемся заранее!

Как принять участие в забеге

Заполнить заявку на сайте irk.kp.ru

Также заявку можно отправить на е-mail: osp.irk@phkp.ru

В письме укажите фамилию и возраст малыша, а также контактный номер родителей. Регистрация продолжается до 27 июня (включительно). Сам праздник пройдет в легкоатлетическом комплексе СК «Байкал-Арена» 29 июня в 10.00.

ЦИФРЫ

1000 малышей - примерно столько участников было за все годы «Маленького чемпиона».

5 и 8 метров - дистанция, по которой ползут малыши.