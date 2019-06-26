Нотариус при операциях с недвижимостью – гарантия безопасности

А вы знаете, что для приобретения недвижимости в другом городе Приангарья вам вовсе необязательно лететь туда лично? Даже если продавец находится в одном населенном пункте региона, покупатель в другом, а сама квартира в третьем, договор купли-продажи можно удостоверить у любого нотариуса Иркутской области, удобного для обеих сторон. И не просто удостоверить. Благодаря тому что все нотариусы сегодня работают в режиме «одного окна», ваша сделка будет проведена максимально быстро и комфортно.

– Начиная с февраля нынешнего года, нотариальное удостоверение сделки и передача документов на регистрацию в Росреестр являются единым действием. Причем данная услуга – бесплатна, – объясняет нотариус Нижнеудинского нотариального округа Иркутской области Анна Барановская. – После удостоверения сделки нотариус обязан незамедлительно, но не позднее окончания рабочего дня или в сроки, установленные сторонами в договоре, представить в электронной форме заявление о государственной регистрации и прилагаемые документы в Росреестр. При этом сделку зарегистрируют всего за 1–2 дня.

За купленную недвижимость поможет расплатиться публичный депозит нотариуса: покупатель переводит денежные средства на специальный счет, нотариус, в свою очередь, сам перечислит их продавцу сразу после регистрации права собственности на нового владельца.

Это очень удобно и абсолютно безопасно, ведь к банкам, где нотариусы вправе открывать такие счета, законодательство предъявляет повышенные требования в части надежности. Кроме того, депозитные счета нотариусов защищены даже на случай банкротства банка. При этом использование депозита нотариуса зачастую обходится дешевле аренды банковской ячейки.

Безопасность – это вообще ключевое слово при регистрации сделок через нотариуса. В большинстве европейских стран сегодня практикуется именно такой способ приобретения недвижимости, Ведь нотариус полностью отвечает за юридическую чистоту и законность сделки. Он проверяет документы, предъявленные сторонами, проводит их экспертизу, готовит проект договора с учетом пожеланий сторон и с точки зрения закона, разъясняет сторонам права и обязанности, предупреждает о возможных последствиях. А в случае совершения ошибки нотариус гарантирует гражданам полное возмещение ущерба.

– По закону каждый нотариус страхует ответственность на сумму не менее пяти миллионов рублей. Если этой суммы будет недостаточно, то можно воспользоваться коллективной страховкой, которой располагают нотариусы региона. Если же и этого окажется недостаточно, на выручку придет Компенсационный фонд Федеральной нотариальной палаты, способный возместить ущерб любого размера, – рассказывает Анна Барановская.

А если учесть, что договор купли-продажи недвижимости, удостоверенный нотариусом, в случае судебного спора обладает повышенной доказательственной силой и гарантирует защиту прав и законных интересов, то неудивительным является 11-кратный рост таких сделок, зарегистрированный в Иркутской области с 2014 по 2018 год.

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