2019-06-25T07:31:59+03:00
Общество

В Братске прошел экономический форум

В рамках масштабного мероприятия подписано 10 соглашений на сумму 1 миллиард рублей
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В работе форума приняло участие более 12 муниципалитетов, 140 предприятий и организаций. Фото: Пресс-служба администрации БратскаВ работе форума приняло участие более 12 муниципалитетов, 140 предприятий и организаций. Фото: Пресс-служба администрации Братска
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В работе IV Братского экономического форума приняли участие 12 муниципалитетов, 140 предприятий и организаций, представители Монголии, Китая - всего свыше 300 человек.

- В ходе форума администрацией Братска с различными предприятиями было подписано 10 соглашений на сумму 1 млрд рублей. Это инвестиции и проекты социального партнерства, которые направлены на развитие города, создание новых рабочих мест. Кроме того, мы подписали многосторонние соглашения о сотрудничестве с городом Дархан. Это крупный промышленный центр Монголии. Мы уже видим темы и направления, по которым возможно взаимовыгодное для наших городов сотрудничество. Китайские бизнесмены предлагают нам огромные инвестиции - объемом в миллиард долларов - для газификации города. Форум прошел масштабно, интересно, с пользой для Братска и всех его участников, - прокомментировал мэр северной столицы региона Сергей Серебренников.

На форуме состоялось подписание генерального трехстороннего соглашения между городской администрацией, компанией «СибТерраСтрой» и компанией «Энергия транслогистик «Шэн-Фэн» о сотрудничестве в области увеличения объемов использования природного газа в промышленности и энергетике города, а также в качестве моторного топлива и для бытовых нужд населения.

Компания «Энергия транслогистик «Шэн-Фэн» выразила готовность инвестировать в газификацию города 1 млрд долларов.

- Я рад быть сегодня здесь. Уверен, что подписанное соглашение будет способствовать развитию Братска, внедрению технологий XXI века, которые приносят экономический и экологический эффект. Мы готовы к серьезным инвестициям. Я готов максимально быстро сформировать группу специалистов и направить их в Братск для работы, - сказал председатель совета директоров ООО «Энергия транслогистик «Шэн-Фэн» Гуан Чан Цзюнь.

В рамках форума мэр Братска и председатель Думы города Лариса Павлова вручили награды лучшим его участникам.

Дипломы получили 23 предприятия и индивидуальные предприниматели.

Также были оглашены итоги конкурса по предоставлению субсидий предпринимателям из бюджета города.

Сергей Серебренников напомнил, что в Братске такой конкурс проводится второй год. Его цель - оказать поддержку малому и среднему бизнесу. На приобретение оборудования из местного бюджета выделяются субсидии на общую сумму 10 млн рублей.

- Средства идут на развитие предприятий, приобретение производственного оборудования. Это позволяет не только сохранить действующие рабочие места, но и создавать новые, - отметил Сергей Серебренников.

Лариса Павлова подчеркнула, что Братский экономический форум является самым масштабным событием года, он объединяет бизнес-сообщество от индивидуальных предпринимателей до крупнейших промышленных предприятий.

Пятый Братский межмуниципальный и международный экономический форум пройдет в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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