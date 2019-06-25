2019-06-25T07:39:46+03:00
Общество

Ирина Чернышева: Программа «Жилье - молодым» подарила нашей семье радость

Число получателей сертификатов в Братске возросло почти в четыре раза
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Мэр северной столицы региона поздравил молодую семью. Фото: Пресс-служба администрации Братска.Мэр северной столицы региона поздравил молодую семью. Фото: Пресс-служба администрации Братска.
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Мэр Братска Сергей Серебренников вручил семье Чернышевых сертификат на приобретение жилья. Глава города уже подписал первые 90 сертификатов подпрограммы «Жилье - молодым». Всего в 2019 году планируется выдать более 250 таких документов.

Семья Чернышевых ждала своей очереди пять лет. Получив сертификат, мама не смогла сдержать эмоции:

- Встали на очередь 31 марта 2014 года вместе со старшей дочерью. По истечении этого времени у нас появилась еще и младшенькая - Амелия. Мы взяли ипотеку и этот сертификат вложим в нее. Программа «Жилье - молодым» подарила нашей семье радость и счастье, - поделилась Ирина Чернышева. - Также хотим поздравить семьи, которые только получат сертификаты. Добра, уюта, любви и взаимопонимания. Живите дружно. Все те братчане, кто думает, вставать в эту очередь или нет, ответ однозначный - вставать. Настанет и на вашей улице праздник. Постучится в дверь мэр города Братска, поздравит и вручит сертификат.

По словам Ирины Чернышевой, друзья семьи сначала сомневались в выдаче сертификата, а теперь дружной компанией собираются по выходным за круглым столом в новой квартире.

Всей семьей Чернышевы делали ремонт и создавали уют в доме.

- Раньше мы жили в старой квартире, а потом переехали в эту, новую. Больше всего мне нравится моя комната. Красивые узоры на стенах и большая кровать. Это моя мама все выбирала, - рассказала дочка Арина Чернышева.

Подпрограмма «Жилье - молодым» реализуется в рамках муниципальной программы «Развитие градостроительного комплекса и обеспечение населения доступным жильем». Она действует в Братске с 2005 года. Всего с начала ее реализации свои жилищные условия улучшили 1068 семей братчан.

- Традиционно начинаем выдачу сертификатов весной. В этом году мы значительно увеличили их количество, чтобы каждая молодая семья успела получить жилье. Всего в очереди стоит около 1000 горожан. Благодаря расширению программы в текущем году довольно много ее участников переедет в новые квартиры. Отмечу, что среди будущих обладателей жилья есть 22 многодетные семьи, где трое и более детей, - сказал мэр Братска Сергей Серебренников.

В 2018 году по распоряжению главы города число семей, получивших сертификаты, увеличилось почти в четыре раза - свои жилищные условия улучшили 258 молодых семей. Для оказания поддержки в обеспечении жильем молодых семей в 2018 году было привлечено 49,9 млн рублей из федерального бюджета и 48,8 млн из областного. Из городского бюджета на эти цели направлено 90,1 млн. Итого почти 189 млн. В 2019 году объем финансирования сокращен не будет.

Всего с 2005 года на улучшение жилищных условий молодых братчан в город привлечено около 429 млн рублей, из бюджета города направлено около 354 млн.

НАША СПРАВКА

Средства, полученные молодыми семьями в рамках подпрограммы, могут быть израсходованы ими на приобретение жилого помещения, строительство индивидуального дома, уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, а также на погашение основной суммы долга и уплаты процентов по уже имеющемуся жилищному кредиту, уплату стоимости договора участия в долевом строительстве.

Минимальная сумма выплаты - 451 тыс. рублей. Максимальная - 1,768 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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