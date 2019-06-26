2019-06-26T04:32:51+03:00
Общество

Погода на 26 июня в Иркутске: днем дождь и до +19

По области — ливни, грозы, град, ветер до 18 м/с
Мария КНЯЗЕВА
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Погода на 26 июня в Иркутске: днем дождь и до +19Погода на 26 июня в Иркутске: днем дождь и до +19Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Иркутск второй день отдыхает от летней жары. Вчерашний пасмурный денек плавно перетечет в день нынешний. Сегодня, 26 июня, на небе солнце снова прячется за облаками и тучами. Весь день временами будут идти дожди, поэтому зонты не забываем и всюду берем с собой. Ветер, к сожалению, остался такой же сильный 7-12 м/с, дует с северо-запада. Утром за окном +10. Днем воздух прогреется всего лишь до +19 градусов.

- По области - переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах сильные дожди, в западных, центральных, южных и верхнеленских районах и очень сильные дожди, грозы, град, утром туман, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер ожидается северо-западный, северо-восточный 5-10 м/с, порывы 13-18 м/с.

Температура в регионе в среду утром +10...+15, при прояснении +3...+8. Днем столбики уличных термометров покажут +24...+29. Однако, в западных, центральных и южных районах Приангарья при облачной погоде не выше +14...+19 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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