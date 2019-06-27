2019-06-27T05:36:24+03:00
Общество

Эх, ребятушки, ухнем: 1,5 тонны мусора собрали за день на дне Байкала экстремалы из Иркутска

В экологической акции по уборке берегов озера приняли участие 13 добровольцев
Анна ПОПОВА
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Помогаем не словом, а делом: иркутские дайверы собрали 1,5 тонны мусора на БайкалеПомогаем не словом, а делом: иркутские дайверы собрали 1,5 тонны мусора на БайкалеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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"Эх, ребятушки, ухнем!" - так, наверное, подумал иркутский блогер Егор Лесной, вытаскивая со дна Байкала очередную старую покрышку. А поднять бытовые отходы из глубин священного озера смогли профессиональные дайверы.

"Мусора очень много - погнали!" - воскликнул один из водолазов и нырнул на дно за еще одним обрывком металлического троса. И вот результат: куча переполненных мусорных пакетов, в которых оказалось 1,5 тонны бытовых отходов, оставленных нечистоплотными гостями Байкала. "Что же будет с нами через 10 лет?" - риторически вопрошают участники генеральной уборки на озере, удивленные объемом хлама. Чего только здесь не бросают! В число находок попал как обычный мусор, который люди оставили после пикника, так и металлические тросы и автомобильные покрышки.

- Мы часто говорим, что каждый может сделать многое. Но мы можем сделать еще больше, когда объединяемся все вместе! - объявляет организатор акции на своей странице в Instagram.

egor_lesnoyegor_lesnoy
Помогаем не словом, а делом: иркутские активисты собрали 1,5 тонны мусора на Байкале
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Егор Лесной убирает мусор с берегов Байкала уже не в первый раз. В мае 2019 года он и его друг смогли поднять со дна Байкала 250 килограмм мусора. А через месяц они вновь отправились к Священному озеру, и на этот раз их вновь ждал богатый улов: они нашли под водой 700 килограмм различного хлама, который местные жители и туристы зачем-то решили выбросить в воду. Кто-то даже решил утопить в озере электрическую печь – почему ее владельцы не отнесли технику на помойку, неизвестно.

Организаторы акции регулярно выкладывают в соцсети отчеты о проделанной работе по очистке Байкала, и призывают жителей Иркутской области присоединиться к ним. Теперь акция по сбору мусора на берегу Байкала становится по-настоящему массовой – к ней присоединяется все больше жителей нашего региона, которые чувствуют свою ответственность за сохранение нашего уникального водоема.

ИСТОЧНИК KP.RU

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