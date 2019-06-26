2019-06-26T07:14:44+03:00
Общество

Встречай гостей, Хор-Тагна!

30 июня вас ждет праздник «Красивое село»
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30 июня вас ждет праздник «Красивое село»30 июня вас ждет праздник «Красивое село»Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Игра в лапту и переправа через бурную реку на лодках. Выставка работ мастериц села и … экскурсия на покос. Отличная деревенская рыбалка и обряд на народный праздник Иван Купала. Широка программа праздника «Красивое село» в стоящей на самой границе грозных Саян Хор-Тагне.

Сюда, в небольшую деревню, уже сейчас высок поток туристов и просто любопытствующих. Оно и понятно – недалеко отсюда начинаются сплавы по горным рекам, здесь начинаются восхождения и конные походы в Саяны. А еще рядом знаменитый Пихтинск - поселение загадочных голендр, изучать обычаи которых сюда едут со всего мира.

Но и сама Хор-Тагна интересна и своеобычна. Не зря село вступает в ассоциацию «Самые красивые деревни России» . Здесь вольно дышится и хорошо отдыхается. Для городского жителя поездки в отдаленные деревни, где его ждут, готовы обеспечить интересный досуг, а возможность окунуться в старину. Отдохнуть от суеты – как глоток свежего воздуха .

А 30 июня в селе Хор-Тагна – праздник. Праздник, на котором старинное сибирское село покажет, как хлеб-солью, по обычаю, здесь готовы встретить гостей, как будут развивать сельский туризм.

Программа праздника «Красивое село»

11.00 ч. – 11.40 ч. Площадка 1. «Встреча гостей»

11.40 ч.- 12.20 ч. Площадка 2. «Спортивная». Игра в лапту, игры на воде.

12.20 ч. -13.00 ч. Площадка 3. «Деревенские будни». Переправа на лодках через реку, посещение усадьбы Пименовых.

13.00 ч. - 13.30 ч. Интерактивная площадка 4. «Мастерицы» (выставка работ мастериц села).

13.30 ч. – 13.50 ч. Площадка 5. «Удачная рыбалка» .

13.50 ч. – 14.00 ч. Интерактивная площадка 6. «Знакомствос народными играми»

14.00 ч. – 14.10 ч. Площадка 7. «Экскурсия на покос»

14.10 ч. – 14.30 ч. Площадка 8. «Обряд на Ивана Купала»

14.30 ч. – 15.00 ч. Площадка 9. «Торжественное открытие ключа»

15.00 ч. – 15.30 ч. – «Торжественное подписание хартии»

15.30 ч. – концертная программа, ярмарка, выставки. Гуляние.

ИСТОЧНИК KP.RU

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