Пять плюсов. Как сохранить здоровье в норме и тело в форме? Что включить в рацион, чтобы красота не угасала?

+1 Необязательно истязать организм диетами! Красота, на самом деле, требует не жертв, а регулярного и здорового питания. Сидя на диете, мы лишаем организм многих необходимых ему питательных веществ. А можно сделать так, чтобы организм сам мог нормализовать обмен веществ! Кисломолочные продукты, содержащие живые и активные культуры, такие как «Лактовит», способствуют нормализации пищеварения и фактически незаменимы в синтезе и всасывании витаминов и микроэлементов.

+2 Кальций в «естественной» форме полезней! Самое важное для роста здоровых и крепких волос – те витамины и минералы, которые мы получаем с пищей. Сам по себе кальций усваивается в незначительных дозах, а его активность зависит от состояния бифидокультур, образующих в кишечнике молочную и уксусную кислоты. Эти кислоты усиливают всасывание ионов кальция, железа и других элементов.

+3 Натуральная польза для кожи! Еще наши прабабушки использовали для умывания простоквашу, а творог для приготовления масок. Кстати, кисломолочные продукты могут питать кожу не только снаружи, но и изнутри: регулярно присутствуя в рационе, они насыщают кожу необходимыми веществами и улучшают ее структуру.

+4 Прощаемся с угрями! Кожа, как зеркало, отражает внутреннее состояние организма. Проблемы с пищеварением приводят к «зашлаковыванию» организма и целому ряду хронических заболеваний. Как результат, возникают проблемы с кожей. Самое очевидное в данном случае – очистить организм и нормализовать обмен веществ с помощью натуральных кисломолочных продуктов. Наша рекомендация - «Лактовит ацидофильный» и «Биокефир с люцерной».

+5 Сохраняем природную красоту! Мы о естественной красоте, которую подарят не салоны, а вы сами, если будете заботиться о правильном питании. Идеал красоты подразумевает не только пропорции фигуры и правильные черты лица, это еще хорошее самочувствие и жизнерадостность. Здесь не обойтись без живых кисломолочных продуктов. Их регулярное употребление призвано самым естественным образом сохранять и восстанавливать вашу природную красоту, основанную на здоровье и сильном иммунитете.

Включайте естественно-полезный «Лактовит» в свой рацион и будьте всегда в плюсе!

Фирменные отделы в Иркутске:

- ул. Карла Маркса, 30

- ул. Вампилова, 2/2

http://www.laktovit.ru/

На правах рекламы.