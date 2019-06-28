2019-06-28T06:18:22+03:00
Досуг

День молодежи 2019 в Улан-Удэ: “зарница”, граффити и самооборона

Праздничные мероприятия в День молодежи 2019 в Улан-Удэ продлятся весь день и завершатся дискотекой под открытым небом
Анна ПОПОВА
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День молодежи 2019 в Улан-Удэ: “зарница”, граффити и самооборонаДень молодежи 2019 в Улан-Удэ: “зарница”, граффити и самооборонаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Сегодня, 27-го июня, по всей стране будет отмечаться большой праздник – день молодежи. Жителям Улан-Удэ в этот день точно скучать не придется, ведь их ждет интересная культурная программа, которая продлится с раннего утра до позднего вечера. Например, в девять утра все любители военно-патриотических игр смогут отправиться к зданию ДОСААФ, где смогут поиграть в “Зарницу”. А в час дня улан-удэнцам предлагают поздравить всех молодоженов, которые решили заключить брак в день молодежи 2019 в Улан-Удэ. Чествование новых ячеек общества состоится на площади у дворца бракосочетания.

Но самая интересная программа состоится на главной площадке дня молодежи – площади Советов. В течение всего дня там будет проходит фестиваль уличной культуры. На нем выступят представители экстремальных видов спорта, таких как BMX, скейтбординг и брейк-данс. Затем спортсменов сменят сотрудники полиции, которые проведут для зрителей показательные выступления по самообороне. Также гости фестиваля смогут понаблюдать за рождением нового произведения уличного искусства: лучшие райтеры Бурятии распишут старую “Жигули” яркими граффити.

После завершения фестиваля уличной культуры всем гостям праздника предлагают от души посмеяться. В семь часов вечера на площади Советов выступят самые популярные бурятские команды КВН, такие как “Берег Байкала”, ПФР и KenyaWestern. Завершится день молодежи 2019 в Улан-Удэ зажигательной дискотекой под открытым небом, на которой прозвучат главные танцевальные хиты современности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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