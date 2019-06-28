2019-06-28T06:18:22+03:00
Досуг

День молодежи 2019 в Братске: назад в будущее

В этом году праздник пройдет во всех районах города и продлится в течение недели
Анна ПОПОВА
Поделиться:
День молодежи 2019 в Братске: назад в будущееДень молодежи 2019 в Братске: назад в будущееФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Всероссийский праздник день молодежи, который каждый год проходит 27 июня, как правило, объединяет людей молодого возраста. Однако представители администрации Братска решили, что в этом году нужно устроить праздник для всех, кто молод душой – и не важно, какой возраст указан в их паспорте. Поэтому 27 июня в Братске пройдет под лозунгом “день молодежи всех времен”. Еще одним нововведением является то, что в городе не будет одной большой площадки, на которой состоится праздник – мероприятия пройдут в каждом районе города в течение всей недели.

23 июня с 17:00 на площади возле театрально-концертного центра “Братск-АРТ” будут проходить мастер-классы, квесты, спортивные соревнования и конкурсы для детей. А, поскольку день молодежи будет проходить для людей всех возрастов, то и активности будут подобраны соответствующие: на этом празднике будут как игры, в которые играли наши мамы и папы, так и развлечения, которые хорошо знакомы современным детям.

Через два дня, 25 июня, в 17:00, на площади перед Дворцом детского и юношеского творчества братчане смогут поучаствовать в спортивных состязаниях и пройти интересный квест, для решения которого нужно будет пройти по разным улицам города. А в 20:00 там состоится концерт под открытым небом.

А в воскресенье, 30 июня, на стадионе 39 школы состоится большой спортивный праздник для молодежи Братска. Это мероприятие также начнется в 17:00.

На каждой из интерактивных площадок будут выступать местные музыкальные коллективы. Также там пройдут специальные конкурсы, на которых братчане могут выиграть особые лотерейные билеты. После праздника они смогут обменять их на эксклюзивные подарки от партнеров мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
1700 человек посетили экскурсии по промышленным предприятиям столицы в рамках проекта «Открой#Моспром»
С 13 по 15 июня 2019 года москвичи и гости столицы посетили с экскурсиями 17 промышленных площадок Москвы и увидели своими глазами, как производятся авиационные двигатели, лифты, продукты питания и газированные напитки, офисная мебель и даже парфюмерия
В Москве пройдут бесплатные экскурсии в рамках проекта «Открой#Моспром»
Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы приглашает москвичей и гостей столицы посетить ведущие предприятия оборонной, машиностроительной, мебельной, парфюмерно-косметической и пищевой промышленности города в рамках проекта Открой#Моспром
Путеводитель по книжному фестивалю «Красная площадь»: Тина Канделаки расскажет о красоте, а Ингеборга Дапкунайте прочтет стихи о детстве
«Комсомолка» выбрала самые интересные мероприятия литературного праздника, который пройдет с 1 по 6 июня на главной площади страны
Новости 24
Наводнение в Иркутской области: полпред Президента Сергей Меняйло попросил военных помочь эвакуировать жителей подтопленных районов
В Тайшетском районе из-за наводнения эвакуируют жителей поселка Бирюса
Из-за ураганного ветра в Братске повалило деревья
В АО «Ангарскцемент» состоялся турнир по кроссфиту
Трасса перекрыта из-за наводнения в Иркутской области: полицейские призывают водителей отложить поездки через Нижнеудинск
Руслан Болотов: Главное – не допустить гибели людей
Без крыши над головой: разлившиеся реки подтопили уже 2392 дома в Иркутской области
Из-за паводков ввели режим ЧС на железной дороге в Тайшетском районе Иркутской области
Чемпионат Европы по универсальному бою: иркутяне завоевали три медали
В районе Нижнеудинска для всех видов транспорта закрыта федеральная трасса «Сибирь»
Выставка пионов откроется 3 июля в Иркутске
Погиб Владимир Харитонов, иркутский фотохудожник
День молодежи в Иркутске отметят 29 июня
Уровень воды в реках Кирей и Ия в Иркутской области превысил критическую отметку
Этнокультурный фестиваль "Мы разные. Мы вместе!" состоится в поселке Залари
Грузовик столкнулся со Шкодой в Нижнеудинском районе: погиб водитель легковушки
Водитель и пассажир автомобиля ВАЗ погибли в результате ДТП в Слюдянском районе
Пожарные вытащили 56 человек из горящего здания на улице Култукская в Иркутске
Колесо обозрения в Ангарске откроют 5 июля
Правительство Бурятии выплатит семьям пилотов, погибших в авиакатастрофе АН-24 по 500 тысяч рублей
Сергей Сокол: питание в школах для детей-инвалидов должно быть бесплатным
Из-за паводков в Нижнеудинском районе грузовикам запретили проезжать по федеральной трассе "Сибирь"
Авиакатастрофа АН-24 в Бурятии: здоровью пострадавших ничего не угрожает
29 июня «Комсомолка» приглашает читателей на День молодежи
Сергей Сокол: начат сбор гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения
Житель поселка Улькан перевел на счет мошенников 1,5 миллиона рублей
Уголовное дело об авиакатастрофе АН-24 в Бурятии передано в центральный аппарат Следственного комитета