День молодежи 2019 в Братске: назад в будущее

Всероссийский праздник день молодежи, который каждый год проходит 27 июня, как правило, объединяет людей молодого возраста. Однако представители администрации Братска решили, что в этом году нужно устроить праздник для всех, кто молод душой – и не важно, какой возраст указан в их паспорте. Поэтому 27 июня в Братске пройдет под лозунгом “день молодежи всех времен”. Еще одним нововведением является то, что в городе не будет одной большой площадки, на которой состоится праздник – мероприятия пройдут в каждом районе города в течение всей недели.

23 июня с 17:00 на площади возле театрально-концертного центра “Братск-АРТ” будут проходить мастер-классы, квесты, спортивные соревнования и конкурсы для детей. А, поскольку день молодежи будет проходить для людей всех возрастов, то и активности будут подобраны соответствующие: на этом празднике будут как игры, в которые играли наши мамы и папы, так и развлечения, которые хорошо знакомы современным детям.

Через два дня, 25 июня, в 17:00, на площади перед Дворцом детского и юношеского творчества братчане смогут поучаствовать в спортивных состязаниях и пройти интересный квест, для решения которого нужно будет пройти по разным улицам города. А в 20:00 там состоится концерт под открытым небом.

А в воскресенье, 30 июня, на стадионе 39 школы состоится большой спортивный праздник для молодежи Братска. Это мероприятие также начнется в 17:00.

На каждой из интерактивных площадок будут выступать местные музыкальные коллективы. Также там пройдут специальные конкурсы, на которых братчане могут выиграть особые лотерейные билеты. После праздника они смогут обменять их на эксклюзивные подарки от партнеров мероприятия.