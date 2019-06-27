СХПК «Усольский свинокомплекс»: благополучие каждого сотрудника - залог успешной работы

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Усольский свинокомплекс» - это крупнейшее в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке свиноводческое и самое крупное в Иркутской области мясоперерабатывающее предприятие. На сегодняшний день входит в число 30 лучших по рейтингу Клуб АГРО-300, куда включены 300 наиболее крупных и эффективных сельскохозяйственных предприятий России.

Народное предприятие

В наше время многим трудно поверить в это, но СХПК «Усольский свинокомплекс» - успешное народное предприятие, организованное по принципу кооператива. Все средства производства принадлежат коллективу, а руководитель избирается общим голосованием. Прибыль распределяется по трудовому вкладу - на заработанный рубль. Значительная часть прибыли идет на обновление и модернизацию производства и стимулирующие выплаты работникам. Все рабочие на предприятии имеют сдельную оплату труда, а все специалисты, включая директора, имеют оплату по коэффициенту от среднего заработка рабочих. Таким образом достигается заинтересованность каждого в конечном результате.

Так, в прошлом году среднемесячная зарплата рабочих составила 62 014 рублей! Это больше, чем где-либо в сельском хозяйстве не только нашего региона, но и по стране в целом. При этом труд работников иначе как ударным назвать нельзя. Рабочая смена на предприятии начинается рано, в 4 утра, ведь каждый день к открытию фирменного магазина должна быть доставлена свежая продукция. В год на каждого из тысячи сотрудников приходится по 26,7 тонны готовой продукции. Это огромный труд. И возможен он именно потому, что «Усольский свинокомплекс» - это одна команда, одна семья. Во главу угла руководство предприятия ставит благополучие своих сотрудников и создает оптимальные условия труда для каждого.

Качество определяет строжайший контроль

На предприятии имеется современная производственная лаборатория, кроме того, работают и специалисты Государственной ветеринарной службы. Контроль качества продукции начинается с проверки качества кормов, выясняется, насколько они питательны, безопасны. При убое каждое животное и каждую тушу осматривает и исследует государственный ветеринарный инспектор. Ветинспекция контролирует и выпуск готовой продукции. СХПК «Усольский свинокомплекс» первым в Иркутской области внедрил многоступенчатую систему контроля качества продукции ХАССП (ISO 22000:2015).

Неслучайно пять последних лет предприятие становится победителем региональной выставки «Агропромышленная неделя».

Вся производимая продукция высочайшего качества

Продукция «Усольского свинокомплекса» заслужила народную любовь благодаря своей натуральности, качеству и неповторимому вкусу. Ее уникальность состоит в том, что выработка производится из свежего, не замороженного мяса. Попробовав однажды сосиски, сардельки или сервелат, жители Иркутской области становятся поклонниками этой продукции, в которой соединяются вкус, качество и доступность.

Именно поэтому в 34 фирменных магазинах предприятия всегда есть покупатели. В день с покупками отсюда выходит более 20 тысяч человек. СХПК «Усольский свинокомплекс» поставляет сосиски и сардельки, гостовские колбасы и сырокопченую продукцию, фирменные пельмени. А с наступившим летом вырос спрос на шашлыки, колбаски-барбекю и купаты. Все вкусно и недорого, вот и выстраиваются в очередь покупатели с самого раннего утра!

СХПК «Усольский свинокомплекс» - предприятие высокой социальной направленности

Секрет «Усольского свинокомплекса» прост - уважительное отношение к рабочему человеку и покупателю, модернизация производства и огромное трудолюбие.

Благодаря ударному труду своих сотрудников, СХПК «Усольский свинокомплекс» вносит значительный вклад в формирование бюджета. За 2018 год перечислено налогов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды 758,5 млн рублей, или по 750 тысяч рублей на каждого работника. Это самая высокая налоговая нагрузка среди всех работников АПК в Иркутской области! Таким образом, выплачивая высокую заработную плату своим сотрудникам, предприятие работает на благо всех жителей региона, области, страны!

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