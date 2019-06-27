«Саянский бройлер» - лидер регионального этапа конкурса «100 лучших товаров России»

Агрохолдинг «Саянский бройлер» получил дипломы победителя регионального этапа конкурса «100 лучших товаров России - 2019» за тушку цыплят-бройлеров и натуральные полуфабрикаты из этого вида мяса. По итогам конкурса «Иркутское качество» тушка цыпленка-бройлера также победила в номинации «Вкус качества - 2019».

Конкурс «100 лучших товаров России» является одним из самых престижных в сфере торговли во всей стране. Его региональный этап прошел 3 - 4 июня 2019 года в столице Приангарья при поддержке правительства Иркутской области и Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний.

В соревнованиях, которые состоялись на территории арт-завода «Доренберг», приняли участие 29 предприятий Иркутской области, выдвинувших на конкурсную экспертизу 60 наименований продукции и услуг. Агрохолдинг «Саянский бройлер» представил товары высокого спроса - тушку цыпленка-бройлера и натуральные полуфабрикаты из мяса цыплят (грудка, филе, голень, разные части крылышек, четвертина и бедро).

Став лидером регионального этапа конкурса, «Саянский бройлер» вместе с другими победителями примет участие в федеральном этапе, который завершится в декабре 2019 года.

Напомним, что агрохолдинг «Саянский бройлер» является признанным производителем экологически чистых, высококачественных продуктов питания. Он одним из первых среди сельхозпроизводителей Иркутской области получил международные сертификаты соответствия системы менеджмента качества и постоянно совершенствует методы технического регулирования и управления. Компания не раз принимала участие во всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России», где получала высокую оценку своей продукции, пользующейся большим спросом у потребителей.

Адреса фирменных магазинов агрохолдинга «Саянский бройлер» можно узнать по телефону горячей линии - 8-800-77-00-503 (звонок бесплатный).

https://www.s-broiler.ru/

На правах рекламы.