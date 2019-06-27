2712 бюджетных мест предлагает ИРНИТУ абитуриентам в 2019 году

С 20 июня в ИрНИТУ стартовала приемная кампания. В текущем году вуз предлагает абитуриентам 2712 бюджетных мест, в том числе 1606 для бакалавриата и специалитета, 789 для магистратуры, 275 для факультета СПО и 42 для аспирантуры. Примечательно, что впервые за последние 10 лет в ИрНИТУ появились бюджетные места для будущих юристов, журналистов, экономистов и менеджеров. В целом гуманитарии могут рассчитывать на 40 мест.

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Как отметил заместитель ответственного секретаря Центральной приемной комиссии ИрНИТУ Дмитрий Кокоуров, конкурс в иркутский политех традиционно высок - по итогам прошлогодней приемной кампании конкурс на одно бюджетное место составил 8 человек.

- Перед теми, кто выбирает ИрНИТУ, открываются широкие возможности для реализации в науке, спорте и творчестве, - подчеркнул он. - В этом году вуз успешно прошел аккредитацию по 202 образовательным программам. Впервые университет организует набор в магистратуру по программам «Инвестиции и инновации в цифровой экономике», «Электроэнергетика и электротехника». Кроме того, реализуются шесть англоязычных профилей бакалавриата и магистратуры в области экологического инжиниринга и чистой энергетики, устойчивой инновационной экономики, международного бизнеса, цифровых технологий, сетей и больших данных. Наш вуз реализует образовательные программы совместно с крупными компаниями, внедряет проектное обучение. Студентам предлагают оплачиваемые практики по всей территории РФ. Также молодые люди могут получить дополнительно военно-учетную специальность. Кроме того, существуют бесплатные курсы «инженерного» английского и китайского языков.

Студенты вуза получают высокую стипендию. На первом курсе ее базовый размер составляет порядка 6 тысяч рублей в месяц. Но при желании можно получать и 15 - 20 тысяч. Кампус находится в шаговой доступности от места учебы. В структуре вуза 19 общежитий. Стоимость проживания – от 400 до 850 рублей в месяц. Рядом есть спорткомплекс, поликлиника, кафе, магазины - словом, все необходимое.

Для поступления абитуриентам необходимо предоставить документ об образовании и копию паспорта. В заявлении можно указать три направления на выбор. При зачислении учитываются индивидуальные достижения, в том числе наличие золотого значка ГТО, аттестата с отличием, золотой или серебряной медали, победы в российских и региональных конкурсах. За успехи начисляют не более 10 баллов к результатам ЕГЭ.

Поступающим на специальности «архитектура», «дизайн архитектурной среды», «реставрация и реконструкция архитектурного наследия», «дизайн», «технология художественной обработки материалов», «журналистика» и «монументально-декоративное искусство», необходимо сдать документы до 8 июля. Абитуриентов ожидают вступительные творческие испытания.

До 10 июля ведется прием документов выпускников учреждений среднего профессионального образования, которые могут поступать по результатам внутренних экзаменов политеха. Документы поступающих только по результатам ЕГЭ принимаются до 26 июля.

Заочники, планирующие поступить на «бюджет», подают документы до 9 августа, а выпускники, у которых есть возможность обучаться на коммерческой основе, – до 29 ноября.

Лица с особыми правами (дети-сироты, инвалиды, участники боевых действий) зачисляются 29 июля. Для них выделяется 10% от общего числа бюджетных мест.

У тех, кто получает диплом ИрНИТУ, нет проблем с трудоустройством. Университет входит в 100 лучших вузов России по востребованности выпускников.

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