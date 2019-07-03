Общий стаж в АНХК 169 лет: Как Николай Федоров основал трудовую династию

Семья - бесценный дар, надежный тыл. А когда твои родные еще и в профессиональном плане единомышленники, то это настоящее счастье! Продолжить династию становится за честь. Именно так все складывается в семье Федоровых, которая трудится в Ангарской нефтехимической компании. Общий стаж, только представьте, 169 лет!

А начиналась славная история трудового подвига… в далеком 1941 году в Ульяновской области, когда 13-летний Николай Федоров взвалил на себя все тяготы военного времени. Мальчишке приходилось работать в колхозе. Выдюжил. Хоть и молод был, но показал себя в порученном деле хорошо, удостоившись звания ветерана трудового фронта.

В 1946 году поступил в Казанский университет на экономический факультет. Грамотные финансисты были нарасхват. Но правом приоритета в Союзе пользовались стройки первостепенного значения. На одну из таких - в Сибирь , Федоров и отправился в 1950 году.

ФОТО: Архив семьи Федоровых

Новобранцам комбината предстояло провернуть титаническую работу по разбору и дальнейшей передислокации вывезенных из Германии агрегатов топливного завода. Отработав стажером, Николай быстро освоился. Несколько лет трудился заместителем начальника финансового отдела, затем 11 лет в должности заместителя главного бухгалтера - решал сложные вопросы. В 1973-м был назначен главным бухгалтером «Ангарскнефтеоргсинтеза». На высоком и ответственном посту отработал 22 года.

- Передовое предприятие отрасли распоряжалось многомиллионными оборотами, - вспоминает Николай Федоров. - Расчеты с покупателями и поставщиками требовали огромного количества проверок и знаний. Горжусь, что обладал правом первой подписи основных документов, регламентировавших финансовые отношения с контрагентами.

- На моих глазах предприятие обретало и свой нынешний облик, - продолжает он. - Строились заводы, промышленные районы, административные объекты и учреждения социально-культурной сферы. Мало кто знает, что государство выделяло средства на возведение предприятия лишь в первые годы строительства. В дальнейшем все объекты получали финансирование из внутренних источников.

В группе руководителей Николай Александрович нашел настоящих друзей, отношения с которыми пронес через всю жизнь. Ефим Шагалов, Борис Блудов, Станислав Петровский - эти и другие люди стали верными товарищами.

- Многие решения требовали детальных расчетов и ясной головы, одним из важнейших факторов был вопрос доверия друг к другу. С этим у нас все было хорошо, - говорит труженик.

45 лет отработал Николай Федоров на благо компании, имеет множество корпоративных наград, удостоен звания Почетного ветерана АНХК. В 1995 году ушел на пенсию.

Для своих родных Николай Александрович стал достойным примером. Супруга Мария Ивановна, тоже ветеран труда АНХК, отработала 26 лет, уйдя на пенсию заведующей архивом технического отдела. Сын Александр трудится в компании более 30 лет, занимает должность замначальника цеха КИПиА АНХК. Дочь Елена долгое время была проектировщиком. Позже, по совету отца, переквалифицировалась в бухгалтера. Эту же сферу выбрала супруга Александра Марина Николаевна. Новое поколение семьи Федоровых также не отстает! Внучка Николая Александровича Наталья - экономист на Ангарском заводе полимеров.

Конечно, в непростом труде им всегда помогали и продолжают помогать советы главы семейства Николая Федорова - опытнейшего финансиста, изучившего выбранное дело досконально.

Пожелаем дружной семье Федоровых долгих лет жизни и крепкого здоровья.

Подготовил Борис ЕПИФАНЦЕВ.