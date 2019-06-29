Маленький чемпион в Иркутске 2019: кто из карапузов пришел к финишу первым

Веселые и праздничные старты завершились. «Комсомолка» в восьмой раз провела забег в ползунках Маленький чемпион 2019. В Байкал-Арене собрались наши старые и новые друзья. Примерно сто малышей стали участниками спортивных состязаний. Каждого юного чемпиона сопровождала группа поддержки – мамы, папы, бабушки, дедушки, а также сестренки и братишки. Многие приняли участие в забеге во второй и в третий раз.

- Обстановка тут - супер! – к такому единогласному мнению пришли гости праздника. – Наверное, потому, что у детишек особая энергетика!

С этим не поспоришь. Глядя на забавных карапузов, сложно сдержать улыбку. Маленькие принцессы в ярких платьицах и бантах, юные джентльмены в комбинезонах и коротких штанишках. Малыши разминались перед стартом, ползая по дорожкам. Некоторые капризничали на руках у мам и пап – ничего не поделаешь, настроение у ребятни меняется как погода. С утра готовы к бою, а к обеду – передумали. Возраст!

- В наших состязаниях допинг разрешен! – с улыбкой предупредила всех участников ведущая забега в ползунках, руководитель проекта радио «Комсомольская правда» (91, 5 FM) Наталья Кравченко.

Поэтому маленькие спортсмены с удовольствием лакомились тем, что придает им силы перед стартом: кто фруктовым соком из бутылочки, кто – любимой молочной смесью. Шутка ли, впереди дистанция - пять метров. Чтобы преодолеть ее первым, нужны и боевой настрой, и сила духа, и, конечно, хорошая группа поддержки. У нас все, как в большом спорте.

Десятки малышей стали участниками спортивных состязаний.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Артем, Артем! – скандировали близкие одного из участников, подняв огромный плакат.

- Моему сыну год и три, он все отлично понимает и с нетерпением ждал этого праздника, - рассказала мама Артема Елена Матвеева. – Сегодня здесь его крестные, старшая сестренка, мои друзья…Надеюсь, мы будем в лидерах! Вообще очень любим это мероприятие «Комсомолки», с удовольствием читаем и газету и сайт.

К слову, старалось дружное семейство не зря – им досталась номинация «Самая активная группа поддержка», но об этом чуть позже. Впереди же – старты. Под музыку и аплодисменты. Первыми поползли крошки в возрасте от семи месяцев до года – кстати, в этой возрастной категории было самое большое количество участников. И нешуточная конкуренция! Чем только не заманивали любознательных карапузов, чтобы они рвались к финишу. Сладким печеньем, погремушками, сотовыми телефонами, бантиками и…утюгом. Такими креативными оказались родители Даниила Емельянова.

Каждого юного чемпиона сопровождала группа поддержки.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Ох, мы за годы проведения «Маленького чемпиона» на разные приманки насмотрелись, - покачала головой ведущая Наталья Кравченко. – Но утюг видим впервые! Наверное, на следующий год это будет стиральная машина.

- Понимаете, утюг – его любимые предмет, - со смехом объяснила мама Дани Евгения. – Когда я дома глажу белье, он бросает все свои дела, побегает к гладильной доске и начинает тянуться к утюгу. Вот мы и решили, что против такой приманки он точно не устоит!

Многие приняли участие в забеге во второй и в третий раз.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Не прогадали – малыш действительно с удовольствием пытался дотянуться до утюга и рвался вперед. Увы, к финишу Даниил первым не пришел, зато сорвал дружные аплодисменты зрителей и взял награду в номинации «Самая креативная приманка». Домой семья унесла множество пакетов с подарками от спонсоров мероприятия.

Глядя на забавных карапузов, сложно сдержать улыбку.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Победителем же стал один из самых маленьких участников - Анатолий Евгеньевич, именно так представили чемпиона его родители. Исполнилось же бойцу десять месяцев. Оказывается, это не первая победа Анатолия Шестопалова.

- Он уже побеждал в подобных состязания 1 июня, – рассказали родители чемпиона. – Опыт есть, поэтому все прошло на «ура».

Малыши разминались перед стартом, ползая по дорожкам.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Забег в ползунках Маленький чемпион в Иркутске 2019 удался. Ребятишки резвились, прыгали на батуте, с интересом наблюдали за животными, которых привезли в «Байкал-Арену», проводили дегустацию полезных молочных продуктов и каш.

Дети оценивали новые для себя полезные продукты от «Беллакта». Получали консультации по ОМС и диспансеризации - от страховой компании «СОГАЗ-Мед», представители «Аптеки.ру» рассказывали, как можно быстро заказать на их портале любые препараты, а также продукцию для мам и малышей. Сотрудники фирмы «Евразия» дарили удобные подгузники. Врачи клиники

Отличная атмосфера, жизнерадостные детки и их родители. А как они поддерживали своих малышей.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Байкал-Медикал» при помощи специального прибора, который помогает выявить плоскостопие, обследовали детей, пришедших на праздник. Также все желающие могли отведать освежающие и вкусные чаи от ароматерапевта Ирины Караваевой. В распоряжении гостей были необычные фотозоны, бесплатный аквагримм, который так любят дети, и многое другое. Без подарков не ушел никто! Мы провели лотерею от «Комсомолки», а на выходе всем желающим раздавали утешительные призы.

Мы провели лотерею от «Комсомолки», а на выходе всем желающим раздавали утешительные призы.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Помог же организовать эти веселые старты для малышей и их родителей генеральный партнер мероприятия — торговая марка «4 сезона».

. Ребятишки резвились, прыгали на батуте, с интересом наблюдали за животными, которых привезли в «Байкал-Арену».Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

-Являясь социально ответственной компанией, мы поддерживаем мероприятия с участием детей и их родителей, - рассказала менеджер отдела продаж торговой марки «4 сезона» Ирина Кузнецова. – Тем более, что занимаемся реализацией экологически чистых, замороженных овощей и фруктов, которые полезны всем. Мероприятие прошло на самом высоком уровне! Отличная атмосфера, жизнерадостные детки и их родители. А как они поддерживали своих малышей. Всех нас покорила девочка в костюме банана. Считаю, что в городе должно быть больше таких веселых, семейных праздников!

Первыми поползли крошки в возрасте от семи месяцев до года.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ

Пьедестал соревнований Маленький чемпион в Иркутске 2019

В категории до года:

1 место - Анатолий Шестопалов

2 место - Егор Васильев

3 место - Роман Саутов

В категории от года до двух лет:

1 место – Владислав Шатов

2 место – Александр Субочев

3 место – Ульяна Сушкова

В категории от двух до трех лет:

1 место – Кирилл Макаров

2 место – Ксения Имангулова

3 место – Яна Сушкова

Шутка ли, впереди дистанция - пять метров.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специальные призы:

В номинации «Самый креативный костюм» – Ангелина Медведева (пришла в костюме банана)

«Самый юный спортсмен» – Даниил Емельянов (6 месяцев и 14 дней)

«Самая необычная приманка» – Даниил Емельянов (утюг)

«Самая активная группа поддержки» – Артем Матвеев

«Самый улыбчивый малыш» – Александра Солоничева