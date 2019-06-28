Технопарк «Усолье-Промтех»: Ищем партнеров для открытия производств

Индустриальный технопарк «Усолье-Промтех» живет и развивается в городе Усолье-Сибирском с 2016 года на базе бывшего ПАО «Усольмаш». Это первый настоящий индустриальный технопарк на территории Иркутской области. Мы предлагаем объекты с уже готовой инфраструктурой для запуска современных промышленных проектов регионального и федерального масштаба. В собственности компании 19 объектов капитального строительства на земельном участке площадью 15 гектаров. Сегодня силы компании направленны на ремонтно-восстановительные работы объектов, реконструкцию инженерных коммуникаций, создание необходимой инфраструктуры. В данный момент введены в строй либо находятся в финальной стадии шесть объектов. Это 5400 м2 производственных площадей и 4330 м2 административных. На стадии отделки здание будущей гостиницы. Ведется строительство большого гаражного бокса. Проведена работа по заведению на территорию технопарка новых электросетей. Сегодня свободные электромощности составляют 7 Мвт.

«Наш технопарк частный, и в этом его большой плюс. В том смысле, что мы не скованы вполне понятными чиновничьими ограничениями. А потому и генеральная цель нашей команды - создать коммерчески успешный продукт. Мы готовы сами вкладываться в оборудование, входить в уставной капитал, создавать совместные предприятия. Готовы рассмотреть все возможные варианты сотрудничества и возможных льгот, финансовых каникул, поддержки по вступлению в ТОСЭР», - говорит директор УК «Усолье-Промтех» Антон Васильев.

Город Усолье-Сибирское является территорией опережающего социально-экономического развития – значит, предприятия, создающиеся в качестве резидентов, имеют внушительные налоговые преференции. Этот факт вкупе с удобным логистическим расположением (400 м до федеральной автомобильной трассы «Байкал», железнодорожная ветка заведена на территорию технопарка, 69 км до Иркутска) делает площадку «Усолье-Промтех» привлекательной для организации любого вида производств. Приглашаем к сотрудничеству!

Индустриальный технопарк «Усолье-Промтех»

Адрес: Россия, Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, 1.

Тел./phone: (3952) 436-511, 665-460.

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