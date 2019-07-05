78-летняя ангарчанка прошла кастинг на шоу «Голос 60+»

− Я педагог по вокалу, и мне 78 лет! – удивила всех ангарчанка Нелли Агафонова на кастинге шоу «Голос 60+» в телецентре «Останкино». Ведь наша землячка оказалась самой старшей участницей отборочного тура.

− В прошлом году увидела по телевизору, что набирают группу для шоу «Голос 60+», и сразу загорелась идеей поучаствовать, − рассказывает «Комсомолке» Нелли Агафонова. – Увы, тогда я не успела подать заявку и ждала второго сезона. Когда стартовал отбор, сразу отправила свои записи на конкурс. Как же обрадовалась, когда пришло приглашение!

И вот в конце июня Нелли Агафонова приехала в Москву.

- Перед выступлением почти не волновалась, - продолжает сибирячка. - Еще бы! Ведь со мной была мощная поддержка: со мной поехал сын. Дима у меня, кстати, тоже музыкант, он аккомпанировал на фортепиано.

Более того, у ангарчанки и собственный концертмейстер в команде был! Он занимался настройкой звука.

− И все равно выступление чуть не сорвалось: перед первым прослушиванием у меня вдруг заболело горло, − вспоминает Нелли Агафонова. – Что делать? Рванула в аптеку, выпила лекарства и на сцену. Отбор был жесткий − настоящее «сито». Даже сильным вокалистам отказывали: там были и талантливые любители, и профессионалы.

Чем же покорила кастинг-группу Нелли Агафонова? Песней Колмановского «Мужчины» и романсом «Ямщик, не гони лошадей». И в итоге Нелли пригласили во второй отборочный тур, на котором уже присутствовал музыкальный менеджер и телепродюсер Юрий Аксюта. В итоге из 150 (!) участников Нелли Агафонова вошла в топ-50 лучших. И теперь ждет приглашения в Москву на этап слепых прослушиваний.

Нелли Агафонова бойко выступила на отборочном туре в шоу "Голос 60+". Фото: из архива героини.

− Я начала петь с двух лет, − говорит сибирячка. – Помню, как в военное время выводила песню «Синий платочек». Говорить толком не умела, а пела чисто!

После школы она поступила на строительную специальность в ИРНИТУ, но после третьего курса бросила ради сцены. В итоге окончила иркутское музыкальное училище. Последние 25 лет Нелли руководит музыкальная студией «Мелодия» в ДК «Нефтехимик» Ангарска.

− Кстати, название для коллектива придумал сам Геннадий Заволокин, автор и ведущий телепрограммы «Играй гармонь» − он услышал наше выступление на Байкале, − говорит Нелли Агафонова. – За эти годы вместе со своими воспитанниками я объездила полмира: мы участвовали в фестивалях в Египте, Испании, Тунисе и других странах. Конечно же, не раз «зажигали» в Москве, даже побеждали в телешоу «Утренняя звезда», которую вел Юрий Николаев.

Действительно, она воспитывает настоящих «звездочек». Яркий пример: два месяца назад ее ученица Мария Кирпичева заняла второе место на телешоу «Ну-ка, все вместе!». Выступление ангарчанки пришлось по вкусу Шуре и Сергею Лазареву. А другая «выпускница» студии «Мелодия», Юлия Борисова, успешно строит карьеру на Первом канале, работает бэк-вокалисткой на шоу «Голос».

− Не только ученики, но и все мои родные тоже увлекаются музыкой, − говорит Нелли. – Родители играли на гитаре, оба моих сына и обе внучки окончили музыкальные школы. Правда, профессионально занимается этим только младший сын, Дмитрий – он маэстро. Про себя скажу так: музыка – это мое дыхание, я живу песней. Очень надеюсь на победу в «Голосе 60+»! Как готовлюсь? Выбрала пять песен, правда, каких именно не хочу говорить, чтобы не спугнуть удачу. А спеть должна буду только одну! Определиться помогут продюсеры.