"Помогите, дочке плохо!": полицейский довез до больницы 11-месячную девочку и спас ей жизнь

− Дочке плохо! Она не может дышать! – в ужасе кричал иркутянин Павел, выбежав на улицу. Вечером у 11-месячной малышки поднялась температура, начались судороги − счет шел буквально на минуты. Семья с грудным младенцем живет в Дзержинске. Местная детская больница уже закрылась, ехать надо только в Иркутск. А это вечер пятницы, на улицах – пробки, да и поездка неблизкая. Взволнованный отец метнулся к экипажу ДПС, который около больницы.

− Отвезите малышку к врачам, умоляю! – попросил Павел сотрудника ДПС МО МВД «Иркутское», старшего лейтенанта полиции Владимира Медведева.

Не раздумывая, он усадил женщину с задыхающимся младенцем в патрульную машину, включил «мигалку» и помчался в Ивано-Матренинскую детскую больницу. Успели!

Теперь малышка находится под пристальным наблюдением врачей. Кстати, 1 июля она отметила свой первый день рождения. На днях отец крошки приехал на работу к инспектору, чтобы лично сказать ему спасибо.

− Нет ничего хуже, когда болеют дети, и ты не можешь ничем помочь, − говорит Павел. – Мы с супругой очень благодарны Владимиру за то, что выручил в этой трудной ситуации.

Кстати, Владимиру Медведеву не впервой спасать жизни. В ноябре прошлого года он вместе с коллегой Игорем Фарымой спас автомобилиста и его супругу, замерзавших на Байкальском тракте. У их машины пробило сразу два колеса, «запаски» не было, а топливо на исходе. Дорожные полицейские свозили иркутянина в шиномонтажную мастерскую и на заправку, а потом помогли ему привести машину в порядок.