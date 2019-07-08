Весь в шрамах, но с победой: иркутский боксер Игорь Михалкин завоевал титул чемпиона мира

Есть еще одна награда в коллекции иркутского боксера Игоря Михалкина! Сибирский Рокки завоевал титул временного чемпиона мира по версии Международной боксерской организации (IBO) в весовой категории до 79,38 кг. Произошло это в бою против соотечественника Тимура Никархоева, который состоялся в немецком Гамбурге. Упорный поединок продолжался все 12 раундов, после которых судьи отдали победу Игорю Михалкину. Это уже 23 победа в карьере иркутянина, девять из которых он одержал нокаутом. Поражений у Игоря всего два.

То, что чемпионский пояс дался Игорю нелегко, можно понять по лицу спортсмена. От перчаток Тимура Никархоева на лбу и носу иркутянина образовались рассечения. Но несмотря на шрамы и синяки, которые скоро пройдут, наш боксер выглядит после поединка довольным.

Игорь после чемпионского боя. Фото: личный архив Игоря Михалкина

Добавим, что Игорь Михалкин уже завоевывал пояс чемпиона мира IBO в мае 2017 года, победив южноафриканца Томаса Остхейзена. А в декабре того же год успешно защитил титул, победив француза Дуду Нгумбу по очкам. Кроме того, сибиряк становился чемпионом Европы в 2014-2016 годах, проведя две защиты.

В 2018 году Игорь Михалкин провел два боя. В марте он потерял возможность отобрать чемпионский титул WBO в полутяжелом весе у еще одного российского боксера Сергея Ковалева, проиграв на самой знаменитой в мире арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке техническим нокаутом в седьмом раунде. А в сентябре техническим нокаутом во втором раунде победил немца Бернарда Донфака.

Напомним, весной 2016 года Игоря Михалкина как и многих известных российских спортсменов, дисквалифицировали на два года за употребление мельдония, а уже осенью оправдали и боксер вновь вернулся на ринг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иркутский боксер Игорь Михалкин: «Годовой перерыв в карьере даже не почувствовал» (Подробности)

Игорь Михалкин: «Выйду на ринг под песню своего брата» (Подробности)