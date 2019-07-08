2019-07-08T14:33:56+03:00
Происшествия

Лесные пожары в Иркутской области: горит 75 тысяч гектаров тайги

В четырех районах Иркутской области ввели режим ЧС
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Лесные пожары в Иркутской области: горит 75 тысяч гектаров тайгиЛесные пожары в Иркутской области: горит 75 тысяч гектаров тайгиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Из огня да в полымя: не успели жители Приангарья отойти от наводнений, которые накрыли регион почти 2 недели назад, как другая стихия снова разбушевалась. Из-за сухой погоды вновь обострилась ситуация с лесными пожарами. Вплотную к поселкам огонь, как в мае этого года, пока не подступает, смога над Иркутском нет, однако цифры внушают опасения. По состоянию на 8 июля у нас зафиксировано уже 114 точек, тайга полыхает на площади 75303 га. Поэтому неутешительному показателю мы уступаем только соседнему Красноярскому краю, где в огне 77 тыс. га леса.

И еще немного грустной статистики: по сравнению с прошлым годом общая площадь пожаров в Приангарье увеличилась на 61 727 га. С апреля, когда начался опасный период, уже зафиксировали 725 точек. Выгорело, страшно представить, более 216 тыс. га!

А теперь о ситуации на данный момент. Режим чрезвычайной ситуации вновь ввеливУсть-Илимском, Жигаловском, Киренском и Нижнеилимском районах. По словам спасателей, самое близкое расстояние, на которое пожар за последние дни подходил к населенным пунктам, - 3 км. Произошло это в Иркутском районе,недалеко от Больших Котов. Кстати, пламя уже локализовали. А вот в 3 км от поселка Мусковит его еще тушат.

- На расстояние в 5 км пожар площадью 303 га подобрался и к поселку Луговскому в Мамско-Чуйском районе, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Огонь распространяется в сторону, к тому же от населенного пункта его отделяет река Витим.

По прогнозу синоптиков, рассчитывать на то, что потушить пожары, которые уже достигли высокого и подбираются к чрезвычайному классу опасности, помогут дожди, не приходится. Небольшие осадки 9 июля ожидаются лишь в северо-восточных районах. При этом порывы ветра могут достигать 14 м/с, а столбик термометра поднимется до +32 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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