Вузы Иркутска 2019: куда поступить на бюджетные места

Прием документов в вузы в разгаре. Напомним, все абитуриенты могут поступать одновременно в пять вузов, на три направления в каждом. Благодаря этому точно выяснить, на какую специальность какой конкурс, нельзя. Абитуриенты, которые все уже сосчитали, подают заявления на смежные специальности. И все же общая ситуация вырисовывается. Итак, в городе около 4 тысяч бюджетных мест. Немало! В принципе, поступить в вузы Иркутска 2019 и учиться бесплатно может каждый третий выпускник. Но на деле все не так однозначно.

Юристы, экономисты, журналисты

«Волшебная» тройка. В этот разряд специальностей попадают еще менеджеры и прочие управленцы. Уже больше десятка лет Минтруд объясняет: переизбыток выпускников гуманитарных специальностей вузов, хватит! Чтобы обеспечить всех студентов, желающих найти работу по этим профессиям, местом, придется уволить с волчьим билетом всех, кто уже работает. Ну или почти всех - как в Иркутской области, так и в целом по стране. Увещевания не действуют.

В качестве дополнительного аргумента применяется жесткое урезание бюджетных мест. В этом году в Иркутске примут на обучение 6 (шесть!!!) журналистов. Учиться они будут в ИГУ. Сразу оговоримся: речь о тех, кто поступает на бесплатное обучение на общих основаниях. Конкурс невероятный - 31 человек на место для будущих Познеров и Соловьевых. Но те, кто не поступит, имеют шанс. На коммерческом обучении вузы Иркутска 2019 для них приготовили 100 мест: 30 в ИГУ, 55 в политехе и 25 в БГУ. Хотя, конечно, и на обучение за деньги тоже есть конкурс - 2,6 человека на место.

С юристами ситуация интереснее. Их тоже готовит не один вуз: в БГУ - 11 мест для поступающих на общих основаниях, в ИГУ - 12. На эти места подали документы 247 человек в классическом университете и 208 - в экономическом. Конкурс - выше 20 человек на место. А если за деньги? Ситуация меняется. На платное обучение в ИГУ выделено 300 мест, в БГУ - 100. Поступить точно можно, да и конкурса практически нет, были бы финансы.

Настоящая кузница экономистов - бывший нархоз. И по праву. БГУ - специализированный вуз. Но учитывая ситуацию, здесь планируют обучать 45 выпускников с таким дипломом. А на одно бюджетное место претендуют 485 (!) человек. В ИрНИТУ на эту же специальность на три места хотят попасть 205 потенциальных экономистов. Возможно, они плохо умеют считать, потому что конкурс здесь 68 (!) человек на место. Впрочем, из этих 700 потенциальных студентов грызть гранит науки будет половина: для них есть 320 платных мест в ИГУ, БГУ и ИрНИТУ.

Строители, нефтяники, энергетики, горняки

Страна нуждается в практиках. Поэтому инженерам - зеленый свет и больше бюджетных мест. Их больше всего, конечно, в иркутском политехе. Но конкурс есть и здесь. Правда, не 20 и не 50 человек на одно место для бесплатного образования.

Итак, специальность «строительство» - 169 бюджетных мест, но если исключить целевиков и прочих, у кого льготы, остается 135. Много. Желающих обучиться еще больше - 320. Хотя, к примеру, в прошлом году конкурс был больше - 5 человек на место. Доступнее стало и «горное дело». Будущие инженеры на золотых рудниках могут занять 158 мест. Проходит каждый второй - желающих поступить меньше 300. Для будущих энергетиков выделили 90 мест, из них на общих основаниях - 73. Конкурс солидный - 4 человека на место, но в прошлом году был выше - 6. Семь человек на место - таков сегодняшний конкурс среди будущих нефтяников. Пожалуй, самый высокий среди таких профессий.

Еще один вуз, который целенаправленно готовит инженеров, - ИрГУПС. Но здесь своя специфика: из 655 мест для первокурсников 425 предполагают целевой набор. Будущих железнодорожников готовят со школьной скамьи, приветствуют династии. А конкурс существенный: около 2 тыс. заявлений уже есть.

Врачи и учителя

Профессия врача всегда была популярна среди абитуриентов. И столь же традиционно считалось, что поступить в медицинский вуз крайне сложно. Однако все относительно. Документы в ИГМУ уже подали 600 человек. Мест в медуниверситете 418, еще 455 – для платного обучения.

Больше всего мест получило направление «лечебное дело» - 160. Но тут важно иметь в виду, что для целевиков из них 101 место. Такая же ситуация с педиатрией. Из 105 будущих детских врачей 68 должны заключить договор по будущему месту работы, из 75 потенциальных санитарных врачей - 44. Такая же ситуация и на всех остальных факультетах. Поэтому если не считать целевые места, то конкурс на 129 оставшихся велик: до 10 человек на место на лечебное дело и чуть меньше – на педиатрию. Но в любом случае шанс поступить (хотя бы платно) имеют многие. Часто студенты, проучившись год, все же заключают договор с больницей, в которой нужен специалист, и потом едут работать туда на 5 лет.

Совсем другая ситуация у потенциальных педагогов. В этом году университету выделили много бюджетных мест. И конкурс туда небольшой. Многие выбирают педагогику как запасной аэродром, если не поступят на тот же профиль на других факультетах. Но, безусловно, среди абитуриентов есть и настоящие Макаренко.

Зоотехники и охотоведы

Нет, конечно, в Иркутском ГАУ, аграрном университете, есть и энергетический факультет. На специальность «теплоэнергетика» здесь выделено 6 мест для поступления на общих основаниях. Конкурс на бюджет - 8 человек на место. И среди потенциальных электроэнергетиков ситуация такая же. Безусловно, есть платное обучение.

Но все-таки аграрный университет - это для агрономов и зоотехников. Им выделено больше всего мест. Так, на первом курсе ждут 90 будущих ветеринаров. Конкурс на эту специальность пока невысокий, но он есть. Много интересных специальностей, на которые стоит обратить внимание, на агрономическом факультете: cкажем, «агрономия», «декоративное растениеводство» или «ландшафтный дизайн». Итоговый конкурс на основные специальности вуза ожидается 3 - 4 человека на место.

Если вы еще не выбрали вузы Иркутска 2019 и не определились со специальностью, поторопитесь!