Apteka.ru в Иркутске: заказывай лекарства, не выходя из дома

«Маленький чемпион – 2019» прошел в Иркутске. Малыши и их родители получили подарки за участие в веселом семейном празднике. В числе презентов и наборы от apteka.ru.

Маленький чемпион 2019 Apteka ru.

Многие сибиряки отлично знакомы с этим ресурсом. Особенно мамы, которым часто некогда сбегать в аптеку, ведь подрастающие малыши требуют постоянного внимания. При этом крохам постоянно что-то надо: детское питание, средства гигиены, лекарства.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

…В этом случае популярный сервис - настоящая палочка-выручалочка для усталых мам. Чтобы заказать необходимый товар, не нужно выходить из дома.

Фото: архив компании

Сделать это очень просто: открыл с помощью смартфона или ноутбука сайт apteka.ru, зарегистрировался на нем, выбрал то, что необходимо, и оформил заказ.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Не нужно торопиться - есть время сравнить цены на различные позиции, познакомиться со скидками и акциями. Например, иногда можно купить по выгодной цене подгузники - самый ходовой товар семей, где есть малыши. Скидки на эти средства гигиены всегда радуют молодых родителей.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Где купить заказанный товар? В любой аптеке, которая является партнером интернет-ресурса. Как правило, выбирают аптеку-партнера, расположенную рядом с домом или работой, - так удобнее. Именно для этого и создали портал - чтобы все желающие не тратили много времени на поиски различных препаратов, средств гигиены и других аптечных товаров. Заказ оказывается в указанной аптеке в среднем в течение нескольких дней. О сроках вас предупредят заранее.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Покупателю нужно назвать номер заказа и купить его. Важно, что поставка товара до аптеки не включается в стоимость товара. К слову, в трех регионах – Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае - на сегодняшний день действуют около 400 пунктов доставки.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

– Если возникают какие-то вопросы, то у нас работает круглосуточная телефонная справочная служба, - рассказала маркетолог филиала АОНПК «Катрен» в Иркутске Мария Салинко. – Здесь, на празднике «Комсомолки», мы рассказываем о нашем сервисе и объясняем родителям, что качество товаров, представленных в ассортименте сервиса, находится под нашим ответственным контролем.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Apteka.ru - проект компании АОНПК «Катрен». Предприятие было основано в 1993 году. «Катрен» - это постоянно обновляющийся ассортимент, широкая сеть филиалов и представительств на территории России, стабильные и прочные отношения с производителями препаратов и аптечными сетями.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Еще одно преимущество - огромный перечень товаров: до 25 тысяч наименований! Apteka.ru предлагает только зарегистрированные и сертифицированные товары, следует всем условиям хранения и транспортировки, имеет собственную систему контроля. Есть и выгодные предложения для постоянных пользователей - накопительная система скидок «Бонусные витаминки».

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

– Мы стараемся поддерживать среднерыночные цены или цены ниже рыночных, – говорит Мария Салинко. - Проводим различные акции, выгодные для клиентов. Просто нужно чаще заходить на портал, интересоваться новостями и, конечно, заказывать товары. Мы рады, что количество клиентов растет! Это хорошие результаты, которые могут говорить о том, что наш сервис действительно очень удобный и нужный.

Сайт: https://apteka.ru/irkutsk/

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

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