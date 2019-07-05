2019-07-05T11:33:43+03:00
Общество

Ковыктинское месторождение исследуют с воздуха

Александр АРТЕМЬЕВ
Поделиться:
Фото: ООО «Газпром геологоразведка»Фото: ООО «Газпром геологоразведка»
Изменить размер текста:

На Ковыктинском газоконденсатном месторождении сейчас в самом разгаре аэрогеофизические исследования, их впервые проводит ООО «Газпром геологоразведка». Аэрогеофизическая съемка Ковыктинской зоны газонакопления охватит 50 тыс. км2.

Ковыктинское газоконденсатное месторождение - крупнейшее на востоке России по запасам газа. По размеру запасов (категории С1 + С2) относится к категории уникальных: 2,7 трлн м3 газа и 90,6 млн тонн газового конденсата (извлекаемые) в пределах лицензионных участков ПАО «Газпром» (Ковыктинский, Хандинский, Чиканский). Планируемая проектная мощность - 25 млрд м3 газа в год.

Геологоразведка на Ковыктинском месторождении проводится в рамках реализации Восточной газовой программы, направленной на создание в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа, газоснабжения и экспорта «голубого топлива» в Китай и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Восточная газовая программа предусматривает освоение новых центров газодобычи на востоке России. В частности, Ковыктинское месторождение является базовым для формирования Иркутского центра газодобычи и ресурсной базой для магистрального газопровода «Сила Сибири» наряду с Чаяндинским месторождением в Якутии.

Комплексная аэрогеофизическая съемка Ковыктинской зоны газонакопления с использованием самолета поможет повысить уровень точности данных о строении месторождения.

Общая протяженность сети ортогональных маршрутов превысит 113 тыс. км. Средняя высота полетов над рельефом - не более 650 метров от уровня рельефа.

С мая по октябрь этого года планируется выполнение 56 тыс. погонных километров комплексной аэрогеофизической съемки, с апреля по октябрь 2020 года - еще 56,3 тыс. погонных километров. Окончательные данные исследований станут известны в мае 2021 года.

- Аэрогеофизическая съемка позволит в короткие сроки получить огромный массив данных, которые помогут уточнить геологическое строение и углеводородный потенциал Ковыктинской зоны газонакопления. Это впоследствии даст возможность сфокусировать более дорогостоящие сейсморазведочные и буровые работы на наиболее перспективных участках, - поясняет Олег Контарович, исполнительный директор подрядной организации ГНПП «Аэрогеофизика». - Используемый аэрогеофизический комплекс, включающий магнитометр и гравиметр российского производства, полностью соответствует современному международному уровню, - подчеркивает Олег Контарович.

Ранее аэрогеофизические работы уже проводились в Арктике и на шельфах северных морей. Их результаты помогли получить более точные данные о геологическом строении труднодоступных северных районов, что в комплексе с имеющейся геолого-геофизической информацией дало возможность целевого проектирования поисковых работ на нефть и газ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Мусорные полигоны - это химические бомбы замедленного действия»: Заслуженный профессор МГУ рассказал, почему сжигать отходы безопаснее, чем хранить их на свалках
Валерий Петросян уверен, современные технологии делают заводы по термической переработке отходов абсолютно безвредными
Ссылка на Урал: Бывший вице-президент футбольного клуба Монако отправил сына с лазурных берегов в российскую реальность
Сын Вадима Васильева катается по Екатеринбургу на дешевой иномарке и живет в обычной квартире. Также парень порадовал отца внуком от простой уральской девушки
Новости 24
Ликвидация последствий наводнения в Тулуне: коров временно вывезут из города в иркутский питомник К-9
Перекрытие улиц в Иркутске: в июле ограничат движение в м-он Лесной, ЖК "Восточный" ул. Шевцова и Блюхера
Ликвидация последствий наводнения в Тулуне: расчищают мост через реку Ия
Дамба на реке Ия в Тулуне выдержала наводнение, вызванное паводком
Последствия наводнения в Иркутской области: 1200 человек получили компенсацию в размере 10 тысяч рублей
В Иркутской области площадь лесных пожаров 5 июля более 43 000 га
Полицейские в Иркутске задержали вора, который совершил серию краж
Водителям, утратившим водительские удостоверения при наводнении в Иркутской области, выдают новые документы
В ИГУ подано уже более 8500 заявлений на обучение
Ликвидация последствий наводнения в Тулуне: военнослужащие ЦВО доставили 5 тонн хлора для дезинфекции
Ангарчанка отсудила 315 тысяч рублей за падение в трамвае
Сергей Левченко: В Иркутской области введен новый вид компенсации для пострадавших от паводка
Шелковый путь 2019: участники прибыли в Иркутск, гонка начнется 6 июля
Подъем уровня реки Иркут: ночью 5 июля в Иркутске вдоль дорог укладывали мешки с песком, возводили дамбу
Наводнение в Иркутской области: вице-премьер Правительства РФ Виталий Мутко оценит ущерб от разлива рек
Наводнение в Иркутской области: компенсации будут выдавать за потерю урожая и скота
Угроза подтопления Шелеховского района: эвакуируют шесть детских лагерей
Потерявшим жилье во время наводнения в Иркутской области завтра начнут выплачивать компенсации
Наводнение в Иркутской области: полицейские нашли живыми 23 человека, пропавших без вести
В Тулуне продолжают восстанавливать энергоснабжение
"Главный приз - электрический триммер!": "Комсомолка" проводит акцию "Победа в каждый дом"
Полицейские разыскивают мужчину, который поджег автомобиль в Иркутске
В Тайшете мужчина пришел в магазин за хлебом и украл у продавца пять тысяч рублей
В сентябре в Братске откроют новый завод
3 июля в Иркутской области потушили девять лесных пожаров
Последствия наводнения в Иркутской области: частные предприниматели, чей бизнес пострадал во время потопа, получат поддержку
Наводнение в Иркутской области: беспилотники мешают работе спасательных вертолетов
ИГУ: Как стать инженером человеческих душ
Общий стаж в АНХК 169 лет: Как Николай Федоров основал трудовую династию