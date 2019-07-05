Ковыктинское месторождение исследуют с воздуха

На Ковыктинском газоконденсатном месторождении сейчас в самом разгаре аэрогеофизические исследования, их впервые проводит ООО «Газпром геологоразведка». Аэрогеофизическая съемка Ковыктинской зоны газонакопления охватит 50 тыс. км2.

Ковыктинское газоконденсатное месторождение - крупнейшее на востоке России по запасам газа. По размеру запасов (категории С1 + С2) относится к категории уникальных: 2,7 трлн м3 газа и 90,6 млн тонн газового конденсата (извлекаемые) в пределах лицензионных участков ПАО «Газпром» (Ковыктинский, Хандинский, Чиканский). Планируемая проектная мощность - 25 млрд м3 газа в год.

Геологоразведка на Ковыктинском месторождении проводится в рамках реализации Восточной газовой программы, направленной на создание в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа, газоснабжения и экспорта «голубого топлива» в Китай и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Восточная газовая программа предусматривает освоение новых центров газодобычи на востоке России. В частности, Ковыктинское месторождение является базовым для формирования Иркутского центра газодобычи и ресурсной базой для магистрального газопровода «Сила Сибири» наряду с Чаяндинским месторождением в Якутии.

Комплексная аэрогеофизическая съемка Ковыктинской зоны газонакопления с использованием самолета поможет повысить уровень точности данных о строении месторождения.

Общая протяженность сети ортогональных маршрутов превысит 113 тыс. км. Средняя высота полетов над рельефом - не более 650 метров от уровня рельефа.

С мая по октябрь этого года планируется выполнение 56 тыс. погонных километров комплексной аэрогеофизической съемки, с апреля по октябрь 2020 года - еще 56,3 тыс. погонных километров. Окончательные данные исследований станут известны в мае 2021 года.

- Аэрогеофизическая съемка позволит в короткие сроки получить огромный массив данных, которые помогут уточнить геологическое строение и углеводородный потенциал Ковыктинской зоны газонакопления. Это впоследствии даст возможность сфокусировать более дорогостоящие сейсморазведочные и буровые работы на наиболее перспективных участках, - поясняет Олег Контарович, исполнительный директор подрядной организации ГНПП «Аэрогеофизика». - Используемый аэрогеофизический комплекс, включающий магнитометр и гравиметр российского производства, полностью соответствует современному международному уровню, - подчеркивает Олег Контарович.

Ранее аэрогеофизические работы уже проводились в Арктике и на шельфах северных морей. Их результаты помогли получить более точные данные о геологическом строении труднодоступных северных районов, что в комплексе с имеющейся геолого-геофизической информацией дало возможность целевого проектирования поисковых работ на нефть и газ.