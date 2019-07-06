Ралли «Шелковый путь» в Иркутске: болеем за звезд мирового спорта

Соревнования мирового уровня в Иркутске проходят не так уж и часто, поэтому любое подобное вызывает у каждого из нас большой интерес. Приготовьтесь: ближайшее крупное событие ожидает нас уже сегодня - 6 июля! Именно в этот день начнется ралли «Шелковый путь» в Иркутске, в котором примут участие сильнейшие гонщики со всего мира.

Ралли «Шелковый путь» в этом году состоится уже в 8-й раз, но через Иркутскую область оно пройдет впервые. Маршрут включает в себя три страны: Россию, Монголию и Китай. После торжественного старта в Иркутске экипажам предстоит проехать по берегам озера Байкал, затем добраться Бурятии, оттуда до Монголии и, наконец, до Китая. Там водителей ждет самое суровое испытание в рамках этой гонки - заезд по пустыне Гоби. А уже 16 июля спортсмены финишируют в китайском городе Дуньхуан. В ралли «Шелковый путь» смогут принять участие гонщики на самых разных транспортных средствах. Помимо классических заездов на внедорожниках, грузовиках и багги в этом году в программу впервые добавили соревнования на мотоциклах и квадроциклах.

Ралли «Шелковый путь» в этом году состоится уже в 8-й раз, но через Иркутскую область оно пройдет впервые.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Если вы думаете, что на ралли «Шелковый путь» в Иркутске не будет именитых спортсменов, то вы ошибаетесь! Эта гонка входит в календарь чемпионата мира по ралли-рейдам, и за участие в ней всем автомобилистам и мотоциклистам будут начислены двойные очки, благодаря чему они смогут подняться выше в мировом рейтинге. Как можно упустить такую возможность! В заездах примут участие представители самых известных команд по авто- и мотоспорту в мире. В категории мотоциклистов представители таких команда, как Honda, Yamaha, Husqvarna и KTM. Самыми заметными спортсменами здесь являются британец Сэм Сандерленд, американец Эндрю Шорт, аргентинец Лусиано Бенавидес и испанка Лайя Санс. Но и более родные для нас имена в этом зачете тоже будут: в ралли «Шелковый путь» примет участие самая известная российская мотогонщица Анастасия Нифонтова. Она - единственная россиянка, которая дважды участвовала в ралли «Дакар» и всегда приходила к финишу. Однажды во время гонки она даже сломала позвоночник, но не сошла с дистанции и сумела добраться до финиша - такое под силу не каждому мотогонщику!

В категории грузовиков будут представлены команды «Камаз-Мастер», «МАЗ», Hino и Mammut. В этом списке самый известный широкому зрителю экипаж и титулованный - «Камаз-Мастер», конечно же. В его составе есть и мастера спорта международного класса, и обладатели Кубка мира - каких только наград и званий нет у наших гонщиков! Также наша дружина является одним из лидеров мирового рейтинга автомобильных команд, во многом благодаря самим автомобилям. Во всех заездах гонщики выступают исключительно на отечественных «Камазах», причем без дополнительных модификаций. Экипажи команды «Камаз-Мастер» 16 раз становились победителями ралли «Дакар» и показывали лучшее время во всех гонках ралли «Шелковый путь». Посмотрим, удастся ли нашим ребятам в очередной раз прийти к финишу первыми.

Если вы думаете, что на ралли «Шелковый путь» в Иркутске не будет именитых спортсменов, то вы ошибаетесь!Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В категории внедорожников конкуренция тоже будет нешуточной. В частности, на «Шелковый путь» приедут победитель прошлогодней гонки Язид Аль-Раджи из Саудовской Аравии и Нассер Аль-Аттия из Катара, который является не только блестящим автогонщиком, но и бронзовым призером Олимпиады 2012 года по стендовой стрельбе и первым в истории спортивным послом ООН - вот что значит разносторонняя личность. Но мы-то все равно будем болеть за наших! Среди водителей внедорожников тоже есть участники из России, одним из которых является Владимир Васильев. В прошлом году он в ралли-рейде «Африка Эко-Рейс-2018» финишировал вторым. Одержать победу россиянину помешала поломка автомобиля, из-за ремонта которого Владимиру пришлось задержаться на станции технического обслуживания и потерять драгоценные минуты. Но кто знает: может быть, именно на ралли «Шелковый путь» в Иркутске в этом году ему улыбнется удача?

Мини-парад в сквере Кирова и музыкальная программа

Хоть иркутяне и не смогут понаблюдать за всей гонкой, зато имеют возможность увидеть старт. 6 июля посмотреть на навороченные транспортные средства и увидеть участников ралли своими глазами можно будет уже с самого утра: с 8.00 до 11.00 у здания ИФИЯМ около сквера Кирова будет проходить проверка технического состояния автомобилей и приветствие пилотов, штурманов и технического персонала. А с 18.00 до 19.00 в сквере Кирова пройдет развлекательная программа - выступления музыкальных коллективов под открытым небом. Далее у стартовой арки, которую расположат неподалеку от сцены, с 19.00 до 23.00 будет представление всех участников ралли «Шелковый путь» в Иркутске. Сразу после этого участники устроят мини-парад: проедут на своих железных конях и тут же начнут гонку, отправившись на всех порах к берегам озера Байкал, где 7 июля они посетят еще одну точку на карте Иркутской области - город Байкальск.