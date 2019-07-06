Ралли Шелковый путь 2019 в Иркутске: лучшие кадры церемонии открытия

В субботу, 6 июля, Иркутск на один день превратился в гоночную столицу мира. Ведь в нашем городе впервые стартовало международное ралли Шелковый путь 2019 в Иркутске. Это труднейшая гонка на дистанции 5 тысяч километров, причем, 2,5 тысячи из них будут проходить по бездорожью. Ее маршрут пройдет через три страны — Россию, Монголию и Китай. Представители трех стран верят, что такое событие мирового уровня поможет нашим государствам.

- Это ралли станет мостом, соединяющий Россию, Монголию и Китай, - говорит организатор от Китая Лю Миньяо. - Я искренне верю, что гонки укрепят отношения между нашими странами и сделают культурный обмен более глубоким.

Представители трех стран верят, что такое событие мирового уровня поможет сблизиться нашим государствам.Фото: Анна ПОПОВА

На протяжении нескольких дней до торжественного старта ралли Шелковый путь 2019 в Иркутске вы наверняка видели на улицах яркие и необычные автомобили участников соревнований, которые ездили в одном потоке с обычными машинами. А участники гонки, среди которых были представители 36 стран мира, мирно прогуливались по городу и изучали достопримечательности — кто бы мог подумать, что уже через несколько дней эти смелые люди будут покорять бездорожье! И вот теперь гонщики выжмут из их двигателей максимум, чтобы отправиться в путь по маршруту на огромных скоростях. Точкой старта был выбран сквер Кирова.

Перед торжественной церемонией открытия ралли на большой сцене выступили лучшие музыкальные и танцевальные коллективы Иркутска, а организаторы соревнований рассказали о гонке и поблагодарили иркутских зрителей за поддержку.

Точкой старта был выбран сквер Кирова.Фото: Анна ПОПОВА

Сегодня иркутяне и гости города приветствуют и провожают в добрый путь участников нашего ралли, - объявил организатор гонки Владимир Чагин, - Спасибо вам большое за радушие и гостеприимство. Ваша энергия придаст спортсменам сил, чтобы они смогли вовремя прибыть в радушный Дуньхуан!

И вот настал тот самый момент, когда все гонщики начали проезжать через линию старта. Мотоциклисты проносились мимо трибун на двух колесах, огромные КАМАЗы оглушили всех присутствующих ревом своих мощных моторов, а водители внедорожников специально останавливались рядом со зрителями, чтобы пожать им руки и сделать селфи. Особенно громко иркутяне приветствовали членов российских гоночных команд, которые горячо отблагодарили их за поддержку.

Водители внедорожников специально останавливались рядом со зрителями, чтобы пожать им руки и сделать селфи.Фото: Анна ПОПОВА

Среди гоночных экипажей было немало семейных подрядов. Как правило, опытные спортсмены берут себе в пару своих сыновей-подростков, чтобы в будущем они смоли продолжить дело своих отцов. Кстати, ездить в одном автомобиле с детьми они могут, вплоть, до преклонного возраста — на ралли Шелковый путь 2019 в Иркутске не было возрастных границ! Например, в одном из испанских гоночных экипажей пилоту и штурману 117 лет на двоих! Можно сказать, что автоспорту все возрасты покорны.

Участники ралли — сплошь чемпионы мира и призеры различных престижных гонок. Невозможно предсказать, кто придет к финишу первым — здесь далеко не все зависит от мощности транспортного средства, главное — это мастерство гонщика, его умение преодолевать неблагоприятные погодные условия и трудности при езде по бездорожью. Кому же из множества титулованных спортсменов это удастся? Узнаем на финише гонки!

Невозможно предсказать, кто придет к финишу первым.Фото: Анна ПОПОВА

Особенно громко иркутяне приветствовали членов российских гоночных команд, которые горячо отблагодарили их за поддержку.Фото: Анна ПОПОВА

В ралли принимают участие гонщики из 36 стран.Фото: Анна ПОПОВА

Главное — это мастерство гонщика, его умение преодолевать неблагоприятные погодные условия и трудности при езде по бездорожью.Фото: Анна ПОПОВА

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