2019-07-06T19:10:50+03:00
Спорт

Ралли Шелковый путь 2019 в Иркутске: лучшие кадры церемонии открытия

Всемирно известное ралли Шелковый путь 2019 в Иркутске началось с праздничного концерта [фоторепортаж]
Анна ПОПОВА
Поделиться:
Ралли Шелковый путь 2019 в Иркутске: лучшие кадры торжественного открытия гонки.Ралли Шелковый путь 2019 в Иркутске: лучшие кадры торжественного открытия гонки.Фото: Анна ПОПОВА

В субботу, 6 июля, Иркутск на один день превратился в гоночную столицу мира. Ведь в нашем городе впервые стартовало международное ралли Шелковый путь 2019 в Иркутске. Это труднейшая гонка на дистанции 5 тысяч километров, причем, 2,5 тысячи из них будут проходить по бездорожью. Ее маршрут пройдет через три страны — Россию, Монголию и Китай. Представители трех стран верят, что такое событие мирового уровня поможет нашим государствам.

- Это ралли станет мостом, соединяющий Россию, Монголию и Китай, - говорит организатор от Китая Лю Миньяо. - Я искренне верю, что гонки укрепят отношения между нашими странами и сделают культурный обмен более глубоким.

Представители трех стран верят, что такое событие мирового уровня поможет сблизиться нашим государствам. Фото: Анна ПОПОВА

Представители трех стран верят, что такое событие мирового уровня поможет сблизиться нашим государствам.Фото: Анна ПОПОВА

На протяжении нескольких дней до торжественного старта ралли Шелковый путь 2019 в Иркутске вы наверняка видели на улицах яркие и необычные автомобили участников соревнований, которые ездили в одном потоке с обычными машинами. А участники гонки, среди которых были представители 36 стран мира, мирно прогуливались по городу и изучали достопримечательности — кто бы мог подумать, что уже через несколько дней эти смелые люди будут покорять бездорожье! И вот теперь гонщики выжмут из их двигателей максимум, чтобы отправиться в путь по маршруту на огромных скоростях. Точкой старта был выбран сквер Кирова.

Перед торжественной церемонией открытия ралли на большой сцене выступили лучшие музыкальные и танцевальные коллективы Иркутска, а организаторы соревнований рассказали о гонке и поблагодарили иркутских зрителей за поддержку.

Точкой старта был выбран сквер Кирова. Фото: Анна ПОПОВА

Точкой старта был выбран сквер Кирова.Фото: Анна ПОПОВА

Сегодня иркутяне и гости города приветствуют и провожают в добрый путь участников нашего ралли, - объявил организатор гонки Владимир Чагин, - Спасибо вам большое за радушие и гостеприимство. Ваша энергия придаст спортсменам сил, чтобы они смогли вовремя прибыть в радушный Дуньхуан!

И вот настал тот самый момент, когда все гонщики начали проезжать через линию старта. Мотоциклисты проносились мимо трибун на двух колесах, огромные КАМАЗы оглушили всех присутствующих ревом своих мощных моторов, а водители внедорожников специально останавливались рядом со зрителями, чтобы пожать им руки и сделать селфи. Особенно громко иркутяне приветствовали членов российских гоночных команд, которые горячо отблагодарили их за поддержку.

Водители внедорожников специально останавливались рядом со зрителями, чтобы пожать им руки и сделать селфи. Фото: Анна ПОПОВА

Водители внедорожников специально останавливались рядом со зрителями, чтобы пожать им руки и сделать селфи.Фото: Анна ПОПОВА

Среди гоночных экипажей было немало семейных подрядов. Как правило, опытные спортсмены берут себе в пару своих сыновей-подростков, чтобы в будущем они смоли продолжить дело своих отцов. Кстати, ездить в одном автомобиле с детьми они могут, вплоть, до преклонного возраста — на ралли Шелковый путь 2019 в Иркутске не было возрастных границ! Например, в одном из испанских гоночных экипажей пилоту и штурману 117 лет на двоих! Можно сказать, что автоспорту все возрасты покорны.

Участники ралли — сплошь чемпионы мира и призеры различных престижных гонок. Невозможно предсказать, кто придет к финишу первым — здесь далеко не все зависит от мощности транспортного средства, главное — это мастерство гонщика, его умение преодолевать неблагоприятные погодные условия и трудности при езде по бездорожью. Кому же из множества титулованных спортсменов это удастся? Узнаем на финише гонки!

Невозможно предсказать, кто придет к финишу первым. Фото: Анна ПОПОВА

Невозможно предсказать, кто придет к финишу первым.Фото: Анна ПОПОВА

Особенно громко иркутяне приветствовали членов российских гоночных команд, которые горячо отблагодарили их за поддержку. Фото: Анна ПОПОВА

Особенно громко иркутяне приветствовали членов российских гоночных команд, которые горячо отблагодарили их за поддержку.Фото: Анна ПОПОВА

В ралли принимают участие гонщики из 36 стран. Фото: Анна ПОПОВА

В ралли принимают участие гонщики из 36 стран.Фото: Анна ПОПОВА

Главное — это мастерство гонщика, его умение преодолевать неблагоприятные погодные условия и трудности при езде по бездорожью. Фото: Анна ПОПОВА

Главное — это мастерство гонщика, его умение преодолевать неблагоприятные погодные условия и трудности при езде по бездорожью.Фото: Анна ПОПОВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ралли «Шелковый путь» в Иркутске: болеем за звезд мирового спорта. Ралли «Шелковый путь» в Иркутске стартует уже сегодня, 6 июля. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Пожар на подстанции скорой помощи в Иркутске, погибших и пострадавших нет
Паводки в Иркутской области: 7 июня начнется вывоз унесенных стихией домов в Тулуне
Пожар на улице Советская в Иркутске, горит двухэтажный дом
Наводнение в Иркутской области: нашли двух человек, считавшихся пропавшими без вести
Военные откроют общественную баню для пострадавших от паводка в Тулуне
Пункт приема гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения завершил работу в Иркутске
Последствия паводка в Иркутской области: министерство обороны РФ закончит работы к 20 июля
Всемирная летняя универсиада 2019: иркутский дзюдоист выиграл золото в весе до 73 кг
Роспотребнадзор: вспышек инфекции в районах пострадавших от паводков в Иркутской области нет
Последствия наводнения в Иркутской области: более 150 человек остается в пунктах временного размещения в Тулуне
Почти 60 тысяч гектаров тайги горит в Иркутской области
Последствия паводков в Иркутской области: первые четыре семьи получили выплаты за погибших родственников
МЧС: уровень воды в реках Иркутской области продолжает снижаться
Эксперты Росавтодора выехали в пострадавшие от наводнения районы Иркутской области
Ликвидация последствий наводнения в Тулуне: коров временно вывезут из города в иркутский питомник К-9
Перекрытие улиц в Иркутске: в июле ограничат движение в м-он Лесной, ЖК "Восточный" ул. Шевцова и Блюхера
Ликвидация последствий наводнения в Тулуне: расчищают мост через реку Ия
Дамба на реке Ия в Тулуне выдержала наводнение, вызванное паводком
Последствия наводнения в Иркутской области: 1200 человек получили компенсацию в размере 10 тысяч рублей
В Иркутской области площадь лесных пожаров 5 июля более 43 000 га
Полицейские в Иркутске задержали вора, который совершил серию краж
Водителям, утратившим водительские удостоверения при наводнении в Иркутской области, выдают новые документы
В ИГУ подано уже более 8500 заявлений на обучение