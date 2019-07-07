2019-07-07T11:08:34+03:00
Происшествия

"Тебе правда больно?": следователь выстрелил в полицейского в ресторане в Бурятии, а потом повез его в больницу

Что не поделили приятели, пока неизвестно
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
Следователь выстрелил в друга-полицейского в Бурятии, когда они сидели в ресторане. Фото: архив КП.Следователь выстрелил в друга-полицейского в Бурятии, когда они сидели в ресторане. Фото: архив КП.
Изменить размер текста:

- Тебе больно? - удивленно спрашивает житель Улан-Удэ своего приятеля, держащегося за бок. - Ну так поехали скорее в больницу!

Буквально за полминуты до этого посетители и официанты ресторана видели странную картину. За столом сидели трое мужчин. Молчали, кажется, даже дремали. И вдруг один из них залез в сумку, вытащил оттуда травматический пистолет и приставил к левому боку приятеля, сидевшего рядом. Бах! Выстрел. Мужчина схватился обеими руками за рану, а стрелявший спокойно убрал пистолет обратно в сумку.

- И что это было? - перешептывались официантки. Одна из них смело подошла к мужчинам, но в ужасе отпрянула. Увидела на одежде мужчины кровь.

- Кто знает, что еще у этой компании на уме? Лучше держаться подальше, - рассудили официантки. - Смотрите, они уходят!

Да, мужчины посидели пару минут и разошлись. На улице их уже ждало такси, чтобы ехать в больницу. Машину, кстати, вызвал сам "стрелок".

История и так странная, но подробности еще интереснее. Оказалось, что переполох в кафе устроили... силовики. Стрелявший - следователь одного из подразделений СУ СКР по Республике Бурятия. Раненый - сотрудник полиции, отработавший в органах много лет.

В кафе они зашли не по службе, а по дружбе. Все трое - бывшие одноклассники. Сидели, отдыхали, общались. Какая кошка между ними пробежала, чтобы хвататься за оружие? Неизвестно. Может, всплыли детские обиды или оба влюблены в одну женщину. Да что угодно. Следователи говорят, что приятели раньше не ссорились. Ну либо хорошо скрывали неприязнь... А может, виной всему алкоголь. Это выяснят сотрудники СК.

В общем, посиделки в кафе кончились тем, что полицейский с простреленным животом попал на операционный стол. А стрелявший в него следователь отстранен от должности, сейчас он под домашним арестом. Пресс-служба СУ СКР по Республике Бурятия сообщает, что возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

"Комсомолка" следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Помогите найти человека: 45-летний мужчина ушел в лес под Иркутском и пропал
Следователь выстрелил в знакомого полицейского в Улан-Удэ
Наводнение в Иркутской области: более 30 тысяч жителей подтопленных районов уже привиты от гепатита А
Наводнение в Тулуне: последняя партия спасенных собак приехала в иркутский питомник К-9
В Тулунском районе в два раза сократилось количество преступлений
Пожар на подстанции скорой помощи в Иркутске, погибших и пострадавших нет
Паводки в Иркутской области: 7 июля начнется вывоз унесенных стихией домов в Тулуне
Пожар на улице Советская в Иркутске, горит двухэтажный дом
Наводнение в Иркутской области: нашли двух человек, считавшихся пропавшими без вести
Военные откроют общественную баню для пострадавших от паводка в Тулуне
Пункт приема гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения завершил работу в Иркутске
Последствия паводка в Иркутской области: министерство обороны РФ закончит работы к 20 июля
Всемирная летняя универсиада 2019: иркутский дзюдоист выиграл золото в весе до 73 кг
Роспотребнадзор: вспышек инфекции в районах пострадавших от паводков в Иркутской области нет
Последствия наводнения в Иркутской области: более 150 человек остается в пунктах временного размещения в Тулуне
Почти 60 тысяч гектаров тайги горит в Иркутской области
Последствия паводков в Иркутской области: первые четыре семьи получили выплаты за погибших родственников
МЧС: уровень воды в реках Иркутской области продолжает снижаться
Эксперты Росавтодора выехали в пострадавшие от наводнения районы Иркутской области
Ликвидация последствий наводнения в Тулуне: коров временно вывезут из города в иркутский питомник К-9
Перекрытие улиц в Иркутске: в июле ограничат движение в м-он Лесной, ЖК "Восточный" ул. Шевцова и Блюхера
Ликвидация последствий наводнения в Тулуне: расчищают мост через реку Ия
Дамба на реке Ия в Тулуне выдержала наводнение, вызванное паводком
Последствия наводнения в Иркутской области: 1200 человек получили компенсацию в размере 10 тысяч рублей
В Иркутской области площадь лесных пожаров 5 июля более 43 000 га
Полицейские в Иркутске задержали вора, который совершил серию краж
Водителям, утратившим водительские удостоверения при наводнении в Иркутской области, выдают новые документы
В ИГУ подано уже более 8500 заявлений на обучение