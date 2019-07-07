"Тебе правда больно?": следователь выстрелил в полицейского в ресторане в Бурятии, а потом повез его в больницу

- Тебе больно? - удивленно спрашивает житель Улан-Удэ своего приятеля, держащегося за бок. - Ну так поехали скорее в больницу!

Буквально за полминуты до этого посетители и официанты ресторана видели странную картину. За столом сидели трое мужчин. Молчали, кажется, даже дремали. И вдруг один из них залез в сумку, вытащил оттуда травматический пистолет и приставил к левому боку приятеля, сидевшего рядом. Бах! Выстрел. Мужчина схватился обеими руками за рану, а стрелявший спокойно убрал пистолет обратно в сумку.

- И что это было? - перешептывались официантки. Одна из них смело подошла к мужчинам, но в ужасе отпрянула. Увидела на одежде мужчины кровь.

- Кто знает, что еще у этой компании на уме? Лучше держаться подальше, - рассудили официантки. - Смотрите, они уходят!

Да, мужчины посидели пару минут и разошлись. На улице их уже ждало такси, чтобы ехать в больницу. Машину, кстати, вызвал сам "стрелок".

История и так странная, но подробности еще интереснее. Оказалось, что переполох в кафе устроили... силовики. Стрелявший - следователь одного из подразделений СУ СКР по Республике Бурятия. Раненый - сотрудник полиции, отработавший в органах много лет.

В кафе они зашли не по службе, а по дружбе. Все трое - бывшие одноклассники. Сидели, отдыхали, общались. Какая кошка между ними пробежала, чтобы хвататься за оружие? Неизвестно. Может, всплыли детские обиды или оба влюблены в одну женщину. Да что угодно. Следователи говорят, что приятели раньше не ссорились. Ну либо хорошо скрывали неприязнь... А может, виной всему алкоголь. Это выяснят сотрудники СК.

В общем, посиделки в кафе кончились тем, что полицейский с простреленным животом попал на операционный стол. А стрелявший в него следователь отстранен от должности, сейчас он под домашним арестом. Пресс-служба СУ СКР по Республике Бурятия сообщает, что возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

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