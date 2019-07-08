2019-07-08T11:31:08+03:00
Общество

С АО «СОГАЗ-Мед» ваше здоровье под защитой

Иркутский филиал компании стал партнером забега в ползунках «Маленький чемпион – 2019»
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Фото: архив компанииФото: архив компании
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В спорткомплексе «Байкал-Арена» в начале июля собрались сотни иркутских семей. Малыши от 7 месяцев до 3 лет участвовали в забеге в ползунках «Маленький чемпион - 2019».

Фото: архив компании

Фото: архив компании

Одним из партнеров праздника выступил Иркутский филиал АО «СОГАЗ-Мед». Представители компании дарили юным участникам подарки.

Фото: архив компании

Фото: архив компании

Также раздавали буклеты с полезной информацией о том, как правильно заботиться о новорожденных, куда идти в случае, если возникают вопросы по поводу обслуживания в больницах и поликлиниках.

Фото: архив компании

Фото: архив компании

Это особенно актуально для семей с детьми, а также для будущих мам.

Маленький чемпион 2019, СОГАЗ-Мед

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- Не все знают, что с любыми вопросами, которые касаются оказания медпомощи, необходимо обращаться к нам, - рассказала ведущий специалист службы ОМС Иркутского филиала компании «СОГАЗ-Мед» Ирина Карасева. - Наши представители есть во всех больницах и поликлиниках, горячие телефоны работают круглосуточно.

Фото: архив компании

Фото: архив компании

Мы рассказываем пациентам об их правах и объясняем, что нужно делать, если эти права нарушаются. Принимаем как устные, так и письменные жалобы, ждем на прием лично.

Фото: архив компании

Фото: архив компании

Спасибо «Комсомолке» за еще одну возможность напомнить о себе. Здесь наша целевая аудитория: мамы и малыши - те, кто особенно уязвим и нуждается в постоянной поддержке с нашей стороны.

Маленький чемпион 2019 СОГАЗ Мед.

ИСТОЧНИК KP.RU

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