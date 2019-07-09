«В продавцы бы я пошел»: топ-10 востребованных сфер для работы в Иркутске

Куда пойти работать? Этот вопрос актуален не только для выпускников. Кто-то переезжает из глубинки в областной центр, кто-то просто хочет развиваться на новом месте. Аналитики HeadHunter выяснили, какие специалисты в Иркутске были особенно востребованы с января по июнь 2019 года.

Итак, на первом месте в топ-10 – сфера продаж. Неудивительно, ведь магазины и супермаркеты в Иркутске буквально на каждом шагу.

− Сейчас в городе много коммерческих компаний, торгующих чем угодно: от автомобильных запчастей и спецодежды до рекламных материалов, и везде очень нужны продавцы, – комментирует директор кадрового агентства Полина Даниленко. – Причем довольно сложно найти квалифицированного специалиста – например, менеджера активных продаж, регионального представителя. Эта работа непростая, очень эмоциональная и энергозатратная, не все выдерживают.

На втором месте – строительство. Все-таки город стремительно «обрастает» новыми высотками и частными домами.

− Далее в рейтинге − сферы производства и транспорта, − сообщает пресс-служба HeadHunter. −Кроме того, в Иркутске востребованы рабочий и административный персонал, бухгалтеры, специалисты по туризму, ресторанному делу и информационным технологиям. Во всех сферах необходимы начинающие специалисты.

Это что касается вакансий. А какую работу активнее всего ищут сами иркутяне? Впереди других раздел «Инсталляция и сервис»: свои резюме размещают многие мастера по ремонту техники, инженеры техподдержки. А еще в поиске работы − фитнес-инструкторы и все, кто связаны с индустрией красоты. Простые рабочие (дворники, слесари, грузчики) тоже усиленно ищут способ заработать.

Пока на одну вакансию в нашем городе приходится 4,3 резюме. Это оптимальный вариант, когда и компании выбирают себе не «абы кого», и потенциальные сотрудники не «дерутся» за место.

− Конкуренция на рынке труда в Иркутске − в пределах нормы, то есть найти работу не особо сложно, − считает руководитель пресс-службы Headhunter по СФО Елана Таращук.

А вот сотрудники иркутских кадровых агентств уверены, что все-таки на разные вакансии – разная конкуренция.

− Например, юристам трудно получить хорошую, высокооплачиваемую должность, так как желающих очень много, − говорит Полина Даниленко. – Или такой пример: главный бухгалтер потерял работу. Хоть вакансий в этой сфере предостаточно, но из-за высокой конкуренции получить место с такой же высокой оплатой, как и раньше, будет непросто.

А теперь о зарплате. По данным сайта по поиску работы, В Иркутске работодатели готовы платить около 37,5 тысячи рублей. Но это средние данные. Как говорят кадровики, в основном, потенциальным сотрудникам сулят приблизительно по 30 тысяч рублей в месяц.

КОНКРЕТНО

Топ-10 популярных сфер для работы в Иркутске

Продажи – 27%

Строительство – 11%

Производство – 10%

Транспорт −10%

Рабочие – 9%

Административный персонал – 7%

Бухгалтерия – 7%

Туризм и ресторанное дело – 6%

Начало карьеры – 6%

Информационные технологии – 6%