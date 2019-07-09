2019-07-09T11:22:00+03:00
Общество

"Помогите спасти нашу дочь!": в Иркутской области собирают деньги на лечебное питание для двухмесячной девочки

Родители Даши молят о помощи - на специальную смесь для ребенка нужно еще почти 90 тысяч рублей
Любовь АРБАТСКАЯ
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Без лечебного питания крошке не выжить: в Иркутской области собирают деньги на смеси для больной двухмесячной девочки. Фото: из архива семьи.Без лечебного питания крошке не выжить: в Иркутской области собирают деньги на смеси для больной двухмесячной девочки. Фото: из архива семьи.
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- Доченька, красивая, здоровенькая! - приговаривали счастливые родители, баюкая новорожденную Дашу.

Но с самого появления на свет крошка была беспокойной, много плакала. Врачи в роддоме предположили, что у нее проблемы с животиком, посоветовали сделать массаж. На пятый день молодую маму с ребенком выписали домой. Увы, но девочке становилось только хуже.

- Через три дня дочка вдруг отказалась от груди, стала вялой, - сдерживая слезы, рассказывает мама девочки Анастасия Морозова. - Я докармливала ее низкоаллергенной смесью из бутылочки, а потом обратилась к врачу.

Семью из Боханского района срочно направили к врачам в Иркутск. Девочку положили в отделение патологии новорожденных. Сама она уже не могла кушать. Кормить малышку получалось только через зонд. Но дальше - хуже. Даже по зонду смесь шла плохо, организм Даши обезвоживался. А потом - самое страшное. Отек мозга. Крошка впала в предкомовое состояние, целых две недели пролежала в реанимации.

- Что делать?! Как спасти нашу малышку? И что с ней происходит? - в недоумении плакали родители.

- Возможно, это болезнь обмена веществ, - предположил генетик. - Отправим анализы в столицу.

Опасения подтвердились, оказалось, что у младенца - лейциноз. Это редкое нарушение обмена веществ, из-за которого страдает головной мозг, сердце, нервная система и желудок. К счастью, девочку вовремя полечили и прооперировали ей желудок. Но теперь для крохотного организма нужно особое питание - смесь с низким содержанием белков.

- Из-за врожденного нарушения организм Даши не может расщеплять некоторые аминокислоты, - говорит неонатолог Ивано-Матренинской детской клинической больницы Иркутска Елена Осипова. - Поэтому для питания девочке жизненно необходима специальная смесь, благодаря которой она сможет расти и развиваться.

Кушая эту смесь, кроха пошла на поправку. Она стала спокойнее, начала набирать в весе. Щечки зарумянились, глазки заблестели... Вот так счастье в семье!

- Но это питание очень дорогое, покупать его нам не под силу, - тяжело вздыхают родители Даши. - У нас двое детей, доходы скромные. Просим о помощи!

Сбор объявлен на сайте Русфонда. Почти 70 тысяч на питание малышке уже есть, осталось собрать еще 87 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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