Крупное ДТП на Синюшиной Горе в Иркутске: грузовик протаранил 7 легковых автомобилей и пассажирский автобус

Серьезная авария произошла днем, 9 июля в микрорайоне Синюшина Гора в Иркутске. На улице Маршала Конева грузовик «Мерседес», который ехал в сторону остановки "Радиозавод" не справился с управлением и протаранил сразу 7 легковых автомобилей и пассажирский автобус №428. Разбитыми после столкновения с большегрузом оказались КИА, Хонда Аккорд, Хонда ЦРВ, Мазда Демио, Тойота Ист, БМВ Х3, а также Тойота Ленд Крузер.

- Признаков опьянения у водителя грузовика пока не выявлено, - сообщили «КП-Иркутск» в отделе пропаганды ГИБДД по Иркутску. – Пострадал ли кто-то в этом массовом ДТП, устанавливается. Известно, что в автобусе находилось около 20 пассажиров, пока никто из них за медицинской помощью не обращался.

Фото: группа "ДТП 38RUS"

Добавим, что на месте аварии образовалась огромная пробка. Движение регулируют три экипажа ГИБДД. Автомобилистам, проезжающим этот район, лучше заранее выбрать пути объезда. Чтобы избежать подобных ДТП, полицейские призывают иркутских водителей соблюдать скоростной режим.