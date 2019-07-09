Экстремал из Швейцарии идет на риск: он намерен переплыть Байкал 800 км с юга на север

Сколько вы сможете проплыть? Один километр или, быть может, два? А что насчет заплыва сразу на 800 километров, да еще и в ледяной байкальской воде? Именно такую экстремальную экспедицию собирается совершить швейцарский пловец Эрнст Бромайс. Если ему удастся это сделать, то он станет первым в истории человеком, который переплыл Байкал с юга на север. Эрнст – настоящий экстремал, за его спиной 11 лет занятий плаванием и множество рискованных заплывов. В своей родной Швейцарии он, эколог, посланник воды, уже пересек вдоль и поперек все крупнейшие озера, преодолев вплавь более 300 километров. А в 2014 году проплыл 1200 километров по реке Рейн – от швейцарских Альп до голландского Роттердама. И вот теперь добрался до Сибири.

Экстремал из Швеции идет на риск: он намерен переплыть Байкал 800 км с юга на север. Фото с сайта bwtlakebaikal.com

- Желание переплыть Байкал пришло в октябре 2018 года, когда я путешествовал по Селенге в Бурятии и познакомился с местным рыбаком Александром, - рассказывает 51-летний Эрнст Бромайс. - Он рассказал, что Байкал очень опасен, там часто случаются шторма, а по берегам даже ходят медведи. Тогда я и решил бросить вызов природе и переплыть это огромное озеро.

И собственно о самом путешествии. Его он начнет 11 июля в поселке Култук. За 60 дней планирует проплыть 800 километров вдоль восточного побережья Байкала с юга на север, мимо полуострова Святой Нос и дельты Селенги. Конечной точкой станет поселок Усть-Баргузин. Но Эрнст точно не знает, за какое время он доплывет до финиша, и достигнет ли его вообще. Климат на Байкале очень непредсказуемый, невозможно предугадать, когда начнется похолодание или разразится буря. Поэтому вслед за ним по берегу будет ехать машина сопровождения. Правда, не везде. На некоторых участках к воде не подобраться.

Так что рассчитывать швейцарцу придется только на свои силы. Чтобы не замерзнуть в ледяной байкальской воде, он будет плыть в специальном гидрокомбинезоне.

- Четкого плана у меня нет – в день буду проплывать один километр, а может и пять, – все зависит от погоды, - признается экстремал. - С наступлением темноты буду выходить из воды, и встречаться со своей командой, которая разобьет палатку, разожжет костер и организует ночлег.

Экстремал из Швеции идет на риск: он намерен переплыть Байкал 800 км с юга на север. Фото с сайта oris.ch

Получается, с собой у Эрнста «в воде» только небольшая сумка за спиной. В ней - запас еды. Это спортивное питание, жировые субстанции и специальные тонизирующие напитки. А еще спальный мешок, в котором он будет ночевать, когда окажется без сопровождения. И, конечно, мобильный телефон для связи с командой и на случай ЧП.

Есть и еще одна цель у Эрнста - он хочет привлечь внимание всего мира к проблеме загрязнения воды и призвать жителей Приангарья и туристов беречь уникальное озеро. Кстати, он и его команда покажут важность экологичности на личном примере. Пить воду они будут только из стеклянных бутылок, а весь мусор увезут с собой подальше от берегов Байкала.

- Меня поддерживает моя большая семья – жена Камелия и трое детей, которые остались в Швейцарии, - рассказывает Эрнст. - Они, конечно, переживают за меня, но понимают, что я отдал этому делу 11 лет жизни, и у меня за плечами большой опыт. Байкал – это новый вызов в моей жизни, который я обязан принять.

Кстати, проследить за передвижением пловца и за тем, удастся ли ему совершить исторический заплыв, можно в интернете на сайте bwtlakebaikal.com.