Российский этап ралли Шелковый путь 2019: тысячи километров по бездорожью

Российский этап ралли Шелковый путь 2019 позади. Стартовав из Иркутска и превратив наш город на один день в гоночную столицу мира, гонщики из 36 стран проехали по маршруту Иркутск-Байкальск-Улан-Удэ, чтобы затем взять путь на Монголию и Китай. Вместе с участниками ралли, среди которых сплошь чемпионы мира и призеры различных престижных гонок, в труднейший путь в 5 тысяч километров, 2,5 тысячи из которых проходит по бездорожью, отправился и фотокорреспондент «КП-Иркутск».

Во время гонки участники наверняка успевали насладиться сибирскими красотамиФото: Юлия ПЫХАЛОВА

На первом этапе Иркутск-Байкальск гонщиков ждали сплошные сюрпризы. Все-таки новый регион проведения гонки, никому неизвестная трасса. Из-за этого некоторые результаты оказались неожиданными – фавориты оказались вне тройки призеров. Например, лидер чемпионата мира FIM по ралли-рейдам этого года Сэм Сандерленд финишировал только пятым, Эндрю Шорт показал 9-й результат а Хосе Игнасио Корнехо и вовсе приехал 14-м. Причина таких неожиданных итогов – трасса, которую за ночь развезло дождем. Она стала скользкой и многие гонщики предпочли не рисковать.

Российская мотогонщица Анастасия НифонтоваФото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Я ехала на раллийной резине, которая больше предназначена для песка и сухого грунта, - отметила российская мотогонщица Анастасия Нифонтова, которая финишировала 22-й. - К сожалению, у меня не было с собой грязевой резины. Поэтому ехала аккуратно.

Трасса второго дня в 409 км, которая также полностью прошла по территории России, оказалась еще более сложной по своей конфигурации и покрытию. Гонщики могли разгоняться по быстрым спецучасткам с пологими поворотами, но в то же время им пришлось преодолевать водные преграды и огромные булыжники. Ну а третий этап по маршруту «Улан-Удэ - Улан-Батор», протяженностью в 691,35 километров завершил российскую часть гонки.

Этот ретромобиль ждет серьезная мойка после прохождения трассы.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Теперь участники взяли курс на Улан-Батор, а затем отправятся в Китай, где 16 июля и финиширует ралли. Если вы не смогли стать зрителем этого мирового события, предлагаем вам насладиться самыми яркими моментами гонки от нашего фотокорреспондента.

Грязь от луж забрызгала всю кабину и штурманаФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Гонщик готовит свой грузовик к следующему этапу.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мотоциклистам преодолевать трассу сложнее всего.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА