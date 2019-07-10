2019-07-10T07:18:02+03:00
Спорт

Российский этап ралли Шелковый путь 2019: тысячи километров по бездорожью

Самые яркие моменты российского этапа ралли Шелковый путь 2019 [фоторепортаж]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Российский этап ралли Шелковый путь 2019: тысячи километров по бездорожьюРоссийский этап ралли Шелковый путь 2019: тысячи километров по бездорожьюФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Российский этап ралли Шелковый путь 2019 позади. Стартовав из Иркутска и превратив наш город на один день в гоночную столицу мира, гонщики из 36 стран проехали по маршруту Иркутск-Байкальск-Улан-Удэ, чтобы затем взять путь на Монголию и Китай. Вместе с участниками ралли, среди которых сплошь чемпионы мира и призеры различных престижных гонок, в труднейший путь в 5 тысяч километров, 2,5 тысячи из которых проходит по бездорожью, отправился и фотокорреспондент «КП-Иркутск».

Во время гонки участники наверняка успевали насладиться сибирскими красотами Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во время гонки участники наверняка успевали насладиться сибирскими красотамиФото: Юлия ПЫХАЛОВА

На первом этапе Иркутск-Байкальск гонщиков ждали сплошные сюрпризы. Все-таки новый регион проведения гонки, никому неизвестная трасса. Из-за этого некоторые результаты оказались неожиданными – фавориты оказались вне тройки призеров. Например, лидер чемпионата мира FIM по ралли-рейдам этого года Сэм Сандерленд финишировал только пятым, Эндрю Шорт показал 9-й результат а Хосе Игнасио Корнехо и вовсе приехал 14-м. Причина таких неожиданных итогов – трасса, которую за ночь развезло дождем. Она стала скользкой и многие гонщики предпочли не рисковать.

Российская мотогонщица Анастасия Нифонтова Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российская мотогонщица Анастасия НифонтоваФото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Я ехала на раллийной резине, которая больше предназначена для песка и сухого грунта, - отметила российская мотогонщица Анастасия Нифонтова, которая финишировала 22-й. - К сожалению, у меня не было с собой грязевой резины. Поэтому ехала аккуратно.

Трасса второго дня в 409 км, которая также полностью прошла по территории России, оказалась еще более сложной по своей конфигурации и покрытию. Гонщики могли разгоняться по быстрым спецучасткам с пологими поворотами, но в то же время им пришлось преодолевать водные преграды и огромные булыжники. Ну а третий этап по маршруту «Улан-Удэ - Улан-Батор», протяженностью в 691,35 километров завершил российскую часть гонки.

Этот ретромобиль ждет серьезная мойка после прохождения трассы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Этот ретромобиль ждет серьезная мойка после прохождения трассы.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Теперь участники взяли курс на Улан-Батор, а затем отправятся в Китай, где 16 июля и финиширует ралли. Если вы не смогли стать зрителем этого мирового события, предлагаем вам насладиться самыми яркими моментами гонки от нашего фотокорреспондента.

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Грязь от луж забрызгала всю кабину и штурмана Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Грязь от луж забрызгала всю кабину и штурманаФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Гонщик готовит свой грузовик к следующему этапу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Гонщик готовит свой грузовик к следующему этапу.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мотоциклистам преодолевать трассу сложнее всего. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мотоциклистам преодолевать трассу сложнее всего.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Интервью после финиша. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Интервью после финиша.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Александр Ширвиндт: "Похабные кричалки на матчах "Торпедо" – это говорит о том, что болельщики еще живы"
В воскресенье стартовал чемпионат России по футболу в Пером дивизионе (ФНЛ), куда вернулось легендарное московское «Торпедо». Мы поговорили с самым известным и преданным болельщиком черно-белых и узнали, что такое настоящий торпедовский дух [аудио]
Новости 24
На Байкальском международном форуме партнеров обсудят возможности инвестиционного сотрудничества в сфере цифровой торговли
Последствия наводнения в Иркутской области: выплата материальной помощи пострадавшим завершится 10 июля
Мост через реку Ия в Тулуне, к которому прибило смытые дома, полностью расчистили
Роспотребнадзор предупреждает: купание в нескольких реках Иркутской области по-прежнему опасно для здоровья
"Проиграли деньги в интернете? Поможем вернуть": не верьте такому, это мошенники
Военные перегнали спецтехнику из Абакана в пострадавший от наводнения Тулун Иркутской области
Ищут уже больше года в Иркутске: помогите найти Дмитрия Стародумова
В Черемхово установили памятник святым Петру и Февронии Муромским — покровителям семьи
Гран-при по женской борьбе в Испании: Екатерина Букина из Ангарска завоевала золото
В Усолье-Сибирском мужчине пришлось обращаться в суд, чтобы пойти на пенсию
Последствия наводнения в Иркутской области: 500 человек, пострадавших в результате потопа, получили новые паспорта
Мобильный штаб помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области собрал 500 тонн гуманитарного груза
Полицейские из Ангарска задержали мужчину, напавшего на пенсионерку
Дело мошенницы "Яночки", которая обманывала клиентов банков, передано в суд
Сергей Сокол: освобождение от налогов снизит нагрузку на пострадавших от наводнения в Иркутской области
В Тайшете воры украли с земельного участка буровую установку
С 9 июля движение транспорта по улице Сухэ-Батора в Иркутске будет ограничено
«Шелковый путь» на старте: «Ростелеком» в Иркутске обеспечил участников ралли интернетом
Спасатели разобрали затор под мостом на федеральной трассе в Тулуне
В Братске продолжается ремонт дорог
Фундамент будущих побед: хоккеисты «Байкал-Энергии» приступили к тренировкам
Молодежная геологическая экспедиция «Восточные Саяны-2019»