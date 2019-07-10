Вступить в отношения с боссом

Получив несколько предложений по работе, я встала перед нелегким выбором. Один проект был интересный, но временный. Другой – статусный, но на отдаленную перспективу. Третий требовал обретения совершенно новых навыков. В четвертом случае все упиралось в руководителя, гения покупок и продаж. Мужчина практичный и харизматичный, он был не против положить к себе мою трудовую книжку…

-- Но для этого, Санжиева, -- мрачно сообщил он, -- мне надо вступить с тобой в отношения. В трудовые. А в какие еще? Вон в приемной твой угрюмый, злой муж сидит.

-- Давай вступим, -- сказала я коротко.

Я знала, что на переговорах надо быть сдержанной, профессиональной и не отвлекаться на детей, мужей, собак и т.п.

-- Да я не против, -- устало вздохнул шеф. – Но раз ты такая звезда, раз тебе нужны всякие туфли и сумочки, ты должна делать не только то, что делаешь, но еще то, то и то (длинный перечень обязанностей). Но ты же бездельница! Мечтаешь лежать дома на диване, и чтобы деньги сами на тебя посыпались.

-- Как ты мог такое подумать? – ответила я. – Мечтаю зарабатывать на жизнь тяжелым трудом в офисе с 9-ти до 18-ти.

Хотя он, как большой знаток женских душ, попал в самую точку: чем дольше я искала работу и оценивала варианты, тем сильнее любила простую жизнь с прогулками, кино и посиделками в кафе.

-- Ой, да ладно, -- он иронично откусил нектарин. -- Я дам тебе аудиторию, масштаб и рабочее место. Дам бесценную возможность вкалывать с утра до вечера, дежурить в выходные и не думать о всякой ерунде. Тебя потом отсюда никаким калачом не выманишь! Ты же знаешь, от меня уходят в двух случаях: либо в декрет, либо на заслуженный отдых.

Тут мне внезапно захотелось взять отгул.