Полвека ожидания: пенсионерке из Бурятии, простоявшей в очереди 55 лет, отказались выдавать жилье

О своем собственном жилье пенсионерка из Бурятии мечтает с...декабря 1964 года. Именно 55 лет назад женщина впервые встала в очередь по улучшению жилищных условий и все эти годы мечтала об уютном уголке. Наконец, спустя полвека, сибирячка практически стояла у порога своей новенькой квартиры, заняв 2 место в очереди, но новоселье женщина так и не справила. Администрация Улан-Удэ отказалась предоставлять ей жилье по одной простой причине. Оказывается, ей не присвоен статус «малоимущая», а значит и жилье не полагается. Возвращаясь в свою маленькую неблагоустроенную комнатушку в общежитии площадью 18 кв. м, где она ютится вместе с внучкой, пенсионерка, зашла в местную прокуратуру и подала заявление.

- Мы изучили Жилищный кодекс РСФСР, который действовал до 2005 года, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Бурятия. – В кодексе белым по черному было написано, что тогда, для постановки людей на учет не требовалось признания их малоимущими.

После этого документы ушли в Советский районный суд, который в этом деле полностью поддержал внимательных сотрудников прокуратуры. Вскоре в администрацию Улан-Удэ поступил иск о признании за пенсионеркой права на получение жилья по договору социального найма. Поставлен и срок, в течение которого, женщина, наконец, должна въехать в свою новую квартиру. Предоставить ей жилое помещение теперь обязаны не в течение долгих лет, а всего за три месяца.