Спасем Максимку от рака: в Иркутске 7-летнему мальчику собирают полмиллиона рублей на лекарство

Этому милому кареглазому мальчонке из Иркутска - всего семь лет. А он уже вытерпел столько страданий... В раннем детстве малыш был вялым, болезненным, бледным. В год и девять месяцев Максимке Гуменюку поставили страшный диагноз - «острый лимфобластный лейкоз». Иными словами, рак кроветворной системы.

"Должен же быть какой-то выход!" - переживала мама за жизнь сына.

Врачи срочно подобрали лечение. Курсы химиотерапии шли один за другим. Ремиссия все никак не наступала. Крохотному детскому организму выдержать такую тяжелую болезнь и лечение было непросто. Но Максим - крепкий малый. Выдюжил...

Через два года удалось ненадолго "вырвать" ребенка из цепких лап болезни. Четыре месяца он восстанавливался, приходил в себя. Но, увы, потом все началось заново. Рак никак не оставлял малыша.

Его обследовали в НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р.М. Горбачевой в Санкт-Петербурге. Выяснилось, что спасти Максима можно, сделав трансплантацию костного мозга. Донора нашли в другой стране. На его поиски и на лекарства собирали деньги, что называется, всем миром.

- Но к тому моменту состояние Максима ухудшилось, врачи назначили ему противоопухолевый препарат, пересадку решили отложить, - рассказывает мама мальчика Ольга Митрофанова. - Благодаря лекарству болезнь наконец-то отступила! Три года у сына - стойкая ремиссия.

- Противоопухолевый препарат вывел болезнь в стадию ремиссии, что позволило обойтись без трансплантации костного мозга, - комментирует завотделением НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р.М. Горбачевой в Санкт-Петербурге Кирилл Екушов. - Максиму необходимо продолжать данное лечение.

Женщина не верит своему счастью. Неужели ее ребенка удалось спасти от страшной болезни?! Мальчонку постоянно наблюдают врачи Иркутска и Санкт-Петербурга. Недавнее обследование показало, что пока все хорошо! Спасительное лекарство нужно пить и дальше.

- Но бесплатно его не дают, - едва не плачет Ольга Митрофанова. - Я воспитываю Максима одна, работать не могу, потому что должна всегда быть рядом с ним. Препарат дорогой, купить его мне не по силам. Я прошу вас о помощи, помогите спасти Максима!

Сбор на лекарство для мальчишки ведется на сайте Русфонда. Всего нужно более 700 тысяч рублей! Уже собрали 270 тысяч - все-таки серьезная помощь семье. Но не хватает еще полмиллиона...