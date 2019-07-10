2019-07-10T10:10:34+03:00
Общество

Подгузники TM Joonies - эксклюзивная новинка на российском рынке

В Иркутске забег в ползунках «Маленький чемпион» поддержал официальный представитель торговой маркиJoonies- компания «Евразия»
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В Иркутске забег в ползунках «Маленький чемпион» поддержал официальный представитель торговой маркиJoonies- компания «Евразия»В Иркутске забег в ползунках «Маленький чемпион» поддержал официальный представитель торговой маркиJoonies- компания «Евразия»Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Подгузники TM Joonies - это подгузники нового поколения, созданные на основе подробных исследований существующих брендов подгузников. Производители взяли все лучшее и добавили современные технологии!

Маленький чемпион 2019 pampers Joonies.

Подгузники-трусики TM JOONIES PremiumSoft производятся в соответствии с международными экологическими стандартами из высококачественных материалов.При производстве используются современные технологии, которые делают качество подгузниковTM JOONIES PremiumSoftбезупречным. Попробовав подгузники TM Joonies один раз, вы уже не сможете без них обойтись!

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Подгузники на ленте

Очень мягкие качественные материалы, из которых изготовлены подгузники TM JOONIES PremiumSoft, подходят даже для самой чувствительной кожи новорожденных.

Впитывающий слой подгузников TM JOONIES PremiumSoft состоит из премиального современного абсорбента, воздушной целлюлозы ивоздушного нетканого материала, благодаря чему абсорбирующий слой не раздувается и не комкается. Сколько бы ребенок ни крутился, внутренний слой подгузников TM JOONIES PremiumSoft останется на месте.

Многоразовые липучки удобно закрепляют подгузник.Резиночка сзади исключает протекания по спинке.При надевании подгузника не забывайте поправлять внутренние резиночки-бортики, которые блокируют боковые протекания.

Для внутренней поверхности подгузника используется двухслойный материал, поэтому поверхность всегда остается сухой. 3D-рельеф поверхности уменьшает площадь касания подгузника с кожей ребенка, что помогает избежать раздражения.

Равномерное впитывание по всей поверхности внутреннего слоя позволяет малышу чувствовать себя комфортно в подгузниках TM Joonies до 12 часов.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Все материалы в подгузниках TM JOONIES PremiumSoft«дышащие» - кожа малыша дышит, находясь в подгузнике.

Когда подгузник нужно сменить, индикатор намокания в виде трех желтых полосок изменит цвет на голубой.

Отсканировав подгузник в приложении «Страна Joonies», вы получите новые фото рамки, где можно указывать имя и возраст малыша, чтобы запомнить каждый период развития любимого чада. Новый размер подгузников разблокирует новые рамки.

Подгузники-трусики

Впитывающий слой подгузников-трусиков TM JOONIES PremiumSoft состоит из премиального современного абсорбента, воздушной целлюлозы ивоздушного нетканого материала, благодаря чему абсорбирующий слой не раздувается и не комкается. Сколько бы ребенок ни прыгал, внутренний слой подгузников-трусиков TM JOONIES PremiumSoft останется на месте.

Равномерное впитывание по всей поверхности внутреннего слоя дарит малышу чувство комфорта в подгузниках-трусиках TM Joonies до 12 часов.

Для внутренней поверхности подгузника используется двухслойный материал, поэтому поверхность всегда остается сухой.3D-рельеф поверхности уменьшает площадь касания подгузника с кожей ребенка, что помогает избежать раздражения.

Все материалы в подгузниках-трусиках TM JOONIES PremiumSoft«дышащие»– кожа малыша дышит, находясь в подгузнике.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Нежная резиночка на поясе и мягкие оборочки вокруг ножек хорошо держат подгузник на любой фигуре и защищают от протеканий, как бы малыш ни вертелся. Чтобы снять подгузник, нужно просто разорвать резиночку по бокам снизу вверх.

Лента для компактной утилизации подгузников-трусиков надежно зафиксирует использованный подгузник.

Когда подгузник нужно сменить, индикатор намокания в виде трех желтых полосок изменит цвет на голубой.

Отсканировав подгузник в приложении «Страна Joonies», вы получите новые фото рамки, где можно указывать имя и возраст малыша, чтобы запомнить каждый период развития любимого чада. Новый размер подгузников-трусиков разблокирует новые рамки.

Купить подгузники TM Joonies в Иркутске можно в магазине«Малыш’ок» по адресу:ул. Березовая Роща, 30/2 или в интернет-магазине «Бэбифуд».

www.bebifood.ru

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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