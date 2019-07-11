Перекрытие улиц летом в Иркутске: ограничат движение на улицах Авиастроителей, Сурнова и переулке 18-й Советский

Лето – самое время для ремонта дорог. И погода позволяет, и горожане уезжают в отпуска, поэтому движение не слишком интенсивное. Автомобилистам нужно набраться терпения, так как перекрытие улиц летом в Иркутске неизбежно. Знак «кирпич» появляется то на одном участке, то на другом.

Итак, временно запрещен проезд еще в трех местах. Это улица Авиастроителей − от улицы Шишкина до переулка Пулковский, где нельзя проехать до 24 июля. Далее, переулок 18-й Советский − от объездной дороги Ново-Ленино до улицы Баумана. Его будут ремонтировать с 15 июля и до конца лета. А еще до 1 октября закрыт путепровод на улице Сурнова. Все эти дороги ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

– В этом году ремонт начался раньше, и уже сейчас многие участки практически готовы, − отметила заммэра – председатель комитета городского обустройства Елена Федорова. − К примеру, на Аэрофлотской осталось только установить дорожные знаки и светофоры, нанести разметку. Улица Карла Маркса для проезда автомобилей будет открыта с 15 июля.

Надо сказать, что на улицах в Иркутске ремонтируют не только проезжую часть, но и тротуары, бордюры. Но перед этим заменяют теплосети, чтобы вновь не раскапывать городские дороги перед зимой. Так, сейчас инженерные сети перекладывают на улицах Халтурина, Сурикова, Радищева, Грязнова, Желябова, Литвинова, Карла Маркса, Клары Цеткин, Миронова, Чернышевского и Грязнова. Пока там ограничено движение автомобилей.

КОНКРЕТНО

Где временно запрещен проезд

• Ул.Авиастроителей (от ул. Шишкина до пер. Пулковский) − до 24 июля;

• Пер. 18-й Советский (от Объездной дороги Ново-Ленино до ул. Баумана) − с 15 июля по 30 августа;

• ул. Сурнова − путепровод закрыт до 1 октября.

Где ограничено движение по одной полосе

• ул. Депутатская (на участке от ул. Советской до ул. Волжской) − до 5 сентября;

• ул. Тимирязева (на участке от ул. Карла Либкнехта до ул.Октябрьской) − до 30 августа;

• ул. Карла Маркса (на участке от ул. Октябрьской Революции до ул. Сухэ-Батора) − с 20 июля по 30 августа;

• Бульвар Рябикова (на участке от ООТ «Бульвар Рябикова» до ООТ «Жиркомбинат») − до 20 августа;

• ул. Сергеева (на участке от ул. Аргунова до моста через р.Кая по объездной дороге мкр. Первомайский) − с 15 июля по 30 августа;

• ул. Волжская (на участке от ул. Депутатской до ул.Байкальской) – до 30 августа;

• ул. Терешковой (на участке от ул. Чайковского до ул.Лермонтова с 17.06.2019 по 30.08.2019;

• ул. Терешковой (на участке от ул. 2-ая Железнодорожная до ул. Чайковского) − до 30 августа;

• ул. 5-ой Армии – закрыта до 30 августа;

• ул. Некрасова (на участке от ул. Сухэ-Батора до ул. Рабочей) − с 11 июля по 30 августа;

• ул. Фридриха Энгельса (на участке от моста через р.Ушаковка до ул. Баррикад) − с 20 июля по 30 августа.

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