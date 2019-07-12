2019-07-12T13:51:43+03:00
Происшествия

Спасая жизнь 10-месячному малышу, полицейский через пробки довез его с матерью до больницы

Инспектора Вадима Некрасова из Бурятии на дороге попросил о помощи отец ребенка [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Капитан полиции Вадим Некрасов. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Капитан полиции Вадим Некрасов. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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Температура у 10-месячного сына Евгения Турпанова Арсалана из-за бурятского села Сотниково поднялась внезапно, когда вся семья находилась дома. Мальчика начало сильно рвать и он, совсем ослабев, начал терять сознание. Родители не стали ждать приезда скорой помощи и решили сами отвезти его в больницу.

Евгений посадил жену с малышом на заднее сиденье своего кроссовера и нажав на газ, помчался по узким улочкам. Но, не проехав и километра, ему пришлось тормозить. Как назло, из-за дорожных работ, на проезжей части перерыли всю полосу, образовалась огромная пробка. Ни свернуть, ни объехать затор не получалось, а Арсалана, лоб которого стал еще горячее, продолжало рвать у матери на руках. Наконец, Евгений «прополз» еще пару сотен метров и увидел дежуривший экипаж ГИБДД.

- Мужики, помогите, ребенку плохо, - крикнул Евгений, подбежав к полицейским Вадиму Некрасову и Цыдыпу Норбоеву, - Довезите до больницы, а то из-за пробок, боюсь, не успею.

Полицейский из Бурятии довез 10-месячного малыша до больницы и спас ему жизнь.

Капитан Вадим Некрасов, не мешкаясь пересадил женщину с сыном в патрульную машину, оставил напарника на посту, и включив сирены, вырулил в сторону Детской клинической больницы. По пути, инспектор по громкоговорителю просил других водителей расступиться и очистить дорогу. А когда выбрался из пробки, проскочил несколько светофоров на красный свет

- Долетели за 5-7 минут, - рассказывает «КП-Иркутск» Вадим Некрасов. – По пути мальчика два раза вырвало. Но, главное успели. Если бы Евгений вез сам, то доставил бы ребенка в больницу минут через 20.

Что бы было в этом случае, отец мальчика даже думать не хочет. Ведь счет действительно шел на минуты. По приезду в клинику, врачи поместили Арсалана в реанимацию, где он провел несколько дней. Но сейчас с малышом все хорошо. Он пошел на поправку и уже выписался из больницы. Ну а благодарный отец, на следующий день после спасения сына, пришел в отделение полиции, где служит Вадим Некрасов, чтобы отблагодарить полицейского.

- Он принес большую пиццу, - улыбается Вадим Некрасов. – Правда, я ее так и не попробовал, так как отдыхал после суток. Ну ничего, зато коллег накормил. А мы с Евгением еще обязательно свяжемся, хочу спросить о состоянии мальчишки.

Кстати, для Вадима Некрасова спасать людей не впервой. Месяц назад он вместе с напарником во время дежурства вытащил мужчину из горящего дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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