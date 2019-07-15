Хук с правой: буйная женщина ударила полицейского по лицу в Иркутске

То, как женщина нападает на инспектора ГИБДД, сняли на видео жильцы одного из домов предместья Рабочее в Иркутске. Ролик начинается с того, что иркутянка громко крича на весь двор, подходит к полицейскому, стоящему рядом со служебной машиной и наносит ему удар с правой руки по лицу, после которого с головы инспектора слетает фуражка. Полицейский в ответ просит буйную даму успокоиться и пытается взять ее за руки, но тщетно. Та вырывается и предпринимает еще несколько попыток превратить проезжую часть в боксерский ринг и хочет нанести сотруднику ДПС пару хуков, продолжая при этом что-то истерично кричать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="204" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/720241" frameborder="0"></iframe> Буйная женщина бьет по лицу полицейского в Иркутске.Видео: группа "ДТП 38RUS"

Чем закончилась эта история неизвестно, как и то, нанесла ли женщина полицейскому какие-либо побои. По словам очевидцев, конфликт между сотрудниками и вспыльчивой дамой начался после того, как они поймали ее мужа пьяным за рулем. По неподтвержденной информации, женщина также была под хмельком и начала возмущаться по этому поводу. Так это ли нет, сейчас выясняется.

Зато ясно одно. Если удастся доказать, что иркутянка действительно ударила инспектора, предупреждением или штрафом она вряд-ли отделается. За нападение на полицейского ей может грозить уже уголовная ответственность по статье «Применение силы в отношении представителя власти». За это можно отправиться за решетку на срок до 5 лет.