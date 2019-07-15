2019-07-15T13:22:21+03:00
Происшествия

Хук с правой: буйная женщина ударила полицейского по лицу в Иркутске

Инспектор как мог, пытался ее успокоить [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Хук с правой: буйная женщина ударила полицейского по лицу в Иркутске. Фото: группа "ДТП 38RUS"Хук с правой: буйная женщина ударила полицейского по лицу в Иркутске. Фото: группа "ДТП 38RUS"
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То, как женщина нападает на инспектора ГИБДД, сняли на видео жильцы одного из домов предместья Рабочее в Иркутске. Ролик начинается с того, что иркутянка громко крича на весь двор, подходит к полицейскому, стоящему рядом со служебной машиной и наносит ему удар с правой руки по лицу, после которого с головы инспектора слетает фуражка. Полицейский в ответ просит буйную даму успокоиться и пытается взять ее за руки, но тщетно. Та вырывается и предпринимает еще несколько попыток превратить проезжую часть в боксерский ринг и хочет нанести сотруднику ДПС пару хуков, продолжая при этом что-то истерично кричать.

Буйная женщина бьет по лицу полицейского в Иркутске.Видео: группа "ДТП 38RUS"

Чем закончилась эта история неизвестно, как и то, нанесла ли женщина полицейскому какие-либо побои. По словам очевидцев, конфликт между сотрудниками и вспыльчивой дамой начался после того, как они поймали ее мужа пьяным за рулем. По неподтвержденной информации, женщина также была под хмельком и начала возмущаться по этому поводу. Так это ли нет, сейчас выясняется.

Зато ясно одно. Если удастся доказать, что иркутянка действительно ударила инспектора, предупреждением или штрафом она вряд-ли отделается. За нападение на полицейского ей может грозить уже уголовная ответственность по статье «Применение силы в отношении представителя власти». За это можно отправиться за решетку на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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