2019-07-13T04:15:10+03:00
Общество

Погода на 13 июля в Иркутске: днем небольшой дождь и до +25

Погода в Иркутске, 13 июля ожидается неустойчивой
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Погода на 13 июля в Иркутске: днем небольшой дождь и до +25Погода на 13 июля в Иркутске: днем небольшой дождь и до +25Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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После жаркой рабочей недели, когда столбик термометра поднимался до +30, выходные в Иркутске начнутся небольшими осадками. Затяжных ливней, конечно, не ожидается, но кратковременный дождь, в субботу, 13 июля синоптики в нашем городе обещают. Ветер подует северо-западный 7-12 м/с. Столбик термометра поднимется до +23, +25 градусов.

По Иркутской области практически такая же картина. Днем, 13 июля переменная облачность, местами возможны небольшие и умеренные дожди. Правда, в отдельных районах возможны ливневые дожди, грозы, утром местами туман, ветер подует северо-западный, северо-восточный 5-10 м/с, при грозах порывы 12-17 м/с, температура ночью +13,+18 градусов, при прояснении +6,+11º, днём +24,+29 градусов, местами +16,+21 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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