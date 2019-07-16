Лесные пожары в Иркутской области: горит более 50 тысяч гектаров тайги

Вот уже третью неделю Иркутская область, которая еще не оправилась от сильнейшего наводнения, не покидает лидирующие позиции в России и по количеству лесных пожаров. Cогласно очередной сводке авиалесоохраны, на 16 июля в нашем регионе действует 41 очаг, горит 50 605 га тайги. По этим показателям за последние дни мы пропустили вперед только соседний Красноярский край, где горит более 70 тыс. гектаров. Но с учетом погодных условий пальму первенства мы можем перехватить в любой момент. И так в этот пожароопасный сезон было уже не раз.

- Самые сложные ситуации в Киренском, Мамско-Чуйском, Катангском и Усть-Кутском районах, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Там полыхает 26 870 гектаров. А вот в Жигаловском, Усть-Удинском, Усть-Илимском, Нижнеилимском и Усть-Кутском районах с огнем справились. Там потушили 8 очагов.

И хотя огонь по-прежнему не угрожает ни одному населенному пункту Приангарья, работы у лесопожарной службы и авиалесоохраны меньше не станет. На 17 июля в МЧС вновь предупреждают о высокой (4-й класс) и чрезвычайной (5-й класс) пожароопасности в лесах региона.