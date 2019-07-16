2019-07-16T13:48:09+03:00
Происшествия

Лесные пожары в Иркутской области: горит более 50 тысяч гектаров тайги

Приангарье на втором месте в России по количеству лесных пожаров, угрозы населенным пунктам нет
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Лесные пожары в Иркутской области: горит более 50 тысяч гектаров тайгиЛесные пожары в Иркутской области: горит более 50 тысяч гектаров тайгиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Вот уже третью неделю Иркутская область, которая еще не оправилась от сильнейшего наводнения, не покидает лидирующие позиции в России и по количеству лесных пожаров. Cогласно очередной сводке авиалесоохраны, на 16 июля в нашем регионе действует 41 очаг, горит 50 605 га тайги. По этим показателям за последние дни мы пропустили вперед только соседний Красноярский край, где горит более 70 тыс. гектаров. Но с учетом погодных условий пальму первенства мы можем перехватить в любой момент. И так в этот пожароопасный сезон было уже не раз.

- Самые сложные ситуации в Киренском, Мамско-Чуйском, Катангском и Усть-Кутском районах, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Там полыхает 26 870 гектаров. А вот в Жигаловском, Усть-Удинском, Усть-Илимском, Нижнеилимском и Усть-Кутском районах с огнем справились. Там потушили 8 очагов.

И хотя огонь по-прежнему не угрожает ни одному населенному пункту Приангарья, работы у лесопожарной службы и авиалесоохраны меньше не станет. На 17 июля в МЧС вновь предупреждают о высокой (4-й класс) и чрезвычайной (5-й класс) пожароопасности в лесах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
«Ангарская деревня» справила юбилей: в музее прошли торжества
Полгода не выходят на связь: женщину и ее 9-летнего сына разыскивают в Бурятии
Генпрокурор России Юрий Чайка приедет в Иркутскую область 17 июля
С 26 июля движение транспорта по улице Кайской в Иркутске будет запрещено
Резервный фонд Иркутской области увеличен на 1,5 млрд рублей
Сотрудники транспортной полиции в Иркутской области задержали мужчину за хранение наркотиков
Темная сторона Луны: планетарий приглашает иркутян понаблюдать за частичным лунным затмением
Последствия наводнения в Иркутской области: восстановление инфраструктуры в затопленных районах начнется 20 июля
Компания из Иркутской области занималась вырубкой лесов, прикрываясь геологическими работами
В пострадавших от наводнения в Иркутской области школах появятся новые школьные автобусы
Для помощи пострадавшим от наводнения правительство Иркутской области разработало около 50 актов
На федеральной трассе Р 258 Байкал под Култуком 18 июля на час перекроют движение
Гороскоп на 16 июля от бурятских лам: Сегодня хорошо устроить романтический ужин для любимого
Вытащил из горящего дома трех человек: иркутский полицейский получил медаль «За смелость во имя спасения»
Иркутянка «подарила» мошенникам 100 тысяч рублей
Виталий Мутко поручил построить новое здание для центра дополнительного образования в Тулуне
Журнальным столиком по голове: в Братске двое мужчин до смерти избили своего знакомого