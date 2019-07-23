2019-07-23T10:29:48+03:00
Происшествия

Нефрит в колодце: следователи раскрыли кражу 200 килограммов камней из отделения полиции в Иркутской области

Похитителями оказались водитель из службы судебных приставов и его родственник, работающий в колонии
Анна ПОПОВА
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Фото: пресс-служба СК России по Иркутской областиФото: пресс-служба СК России по Иркутской области
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-Где нефрит?!!!!

-Так или примерно так началось утро 3 января в одном из отделений полиции Усолья-Сибирского. Повод для паники был. Пропали вещдоки. Да какие! Из служебного кабинета исчезли 213 кило нефрита на 1 миллион рублей. Бесследно! А ведь когда размышляли, где его сохранить на новогодних праздниках, лучше места и придумать не могли. В самом деле – кто подумает вломиться в участок и что-то оттуда украсть, если там постоянно дежурят оперативники? Именно поэтому приставы, изъяв камни у местного предпринимателя, оставили этот груз «на время» там.

Расследование началось немедленно, но по горячим следам найти ничего не удалось. У кого был мотив для кражи? Может быть, дорогой вещдок похитили сообщники предпринимателя, который его добывал, чтобы скрыть следы преступления? Но все оказалось намного интереснее. Выяснилось, что из отдела полиции нефрит украли…те, кто знал, где плохо лежит.

- Одним из грабителей оказался водитель из местного отдела Федеральной службы судебных приставов, - сообщили в пресс-службе СК РФ по Иркутской области. – Ему помогал родственник, который нес службу исправительной колонии.

По всей видимости, водитель служебного автомобиля узнал о дорогостоящем вещдоке и решил выкрасть его, чтобы продать. Но, само собой, он не смог бы похитить более 200 килограмм нефрита в одиночку, поэтому попросил о «помощи» родственника, который служил в системе ФСИН. Ночью они проникли в кабинет и украли минералы, после чего незаметно спрятали их в колодце, который находился возле одного из частных домов неподалеку. После этого они начали разыскивать покупателей, которые бы приобрели у них полудрагоценные камни. Однако не успели продать ни одного, даже самого маленького кусочка нефрита – сообщника похитителя задержали сотрудники полиции.

После этого водитель понял, что намного безопаснее признаться во всем самому и добровольно пришел в отделение полиции, где рассказал о краже во всех подробностях. Полицейские тут же отправились к колодцу и достали из него все похищенные минералы. Неудачливых грабителей уже уволили со службы. Следствие по уголовному дело за кражу в крупном размере уже идет, максимальным наказанием за такое преступление является 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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